Путин: международная экономическая обстановка усложняется

Международная экономическая обстановка объективно усложняется, поэтому России необходимо внимательно отслеживать происходящее и использовать открывающиеся возможности для укрепления собственной экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы», — подчеркнул Путин на совещании. Трансляция заседания шла на телеканале «Россия 24».
Президент отметил, что в условиях внешнего давления стране важно не только реагировать на вызовы, но и искать новые пути для развития. Особое внимание он уделил необходимости прогнозирования изменений на мировых рынках и адаптации к ним внутренней экономической политики. В числе приоритетов Путин назвал стимулирование экспорта и расширение торговых связей с различными государствами.
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