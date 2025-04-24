Путин: международная экономическая обстановка усложняется

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Путин сообщил о сложной ситуации в мировой экономике
Путин сообщил о сложной ситуации в мировой экономике Фото:

Международная экономическая обстановка объективно усложняется, поэтому России необходимо внимательно отслеживать происходящее и использовать открывающиеся возможности для укрепления собственной экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы», — подчеркнул Путин на совещании. Трансляция заседания шла на телеканале «Россия 24».

Президент отметил, что в условиях внешнего давления стране важно не только реагировать на вызовы, но и искать новые пути для развития. Особое внимание он уделил необходимости прогнозирования изменений на мировых рынках и адаптации к ним внутренней экономической политики. В числе приоритетов Путин назвал стимулирование экспорта и расширение торговых связей с различными государствами.

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Международная экономическая обстановка объективно усложняется, поэтому России необходимо внимательно отслеживать происходящее и использовать открывающиеся возможности для укрепления собственной экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы», — подчеркнул Путин на совещании. Трансляция заседания шла на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что в условиях внешнего давления стране важно не только реагировать на вызовы, но и искать новые пути для развития. Особое внимание он уделил необходимости прогнозирования изменений на мировых рынках и адаптации к ним внутренней экономической политики. В числе приоритетов Путин назвал стимулирование экспорта и расширение торговых связей с различными государствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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