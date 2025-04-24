«Мама уговорила сделать аборт»: челябинке поменяют жизнь в шоу на ТВ-3. Фото

Челябинка станет героиней программы «Новый день»
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая большая мечта челябинки – стать матерью
Самая большая мечта челябинки – стать матерью Фото:

Жительница Челябинска станет героиней нового выпуска программы «Новый день» на телеканале ТВ-3, где ей помогут справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами и начать жизнь с чистого листа. Марина Вернигородская пережила предательство близких и теперь мечтает стать матерью, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«В 19 лет я сделала аборт по настоянию мамы. В тот момент брат открывал первый бизнес, и у мамы был выбор: либо поддержать меня, либо дать деньги брату на бизнес. Она убедила меня, что из-за ребенка моя жизнь рухнет. <…> В итоге у меня проблемы с тем, чтобы забеременеть», — передает слова Вернигородской пресс-служба канала ТВ-3.

Эксперты проекта, среди которых эксперт по поиску предназначения Саша Шанкара, психолог Любовь Розенберг и бьюти-эксперты, помогут Марине найти свое призвание, отпустить обиды и преобразиться внешне. Выпуск с челябинкой выйдет в эфир 25 апреля.

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Жительница Челябинска станет героиней нового выпуска программы «Новый день» на телеканале ТВ-3, где ей помогут справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами и начать жизнь с чистого листа. Марина Вернигородская пережила предательство близких и теперь мечтает стать матерью, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «В 19 лет я сделала аборт по настоянию мамы. В тот момент брат открывал первый бизнес, и у мамы был выбор: либо поддержать меня, либо дать деньги брату на бизнес. Она убедила меня, что из-за ребенка моя жизнь рухнет. <…> В итоге у меня проблемы с тем, чтобы забеременеть», — передает слова Вернигородской пресс-служба канала ТВ-3. Эксперты проекта, среди которых эксперт по поиску предназначения Саша Шанкара, психолог Любовь Розенберг и бьюти-эксперты, помогут Марине найти свое призвание, отпустить обиды и преобразиться внешне. Выпуск с челябинкой выйдет в эфир 25 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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