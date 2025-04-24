В Тюмени началась стихийная торговля праздничной атрибутикой к 9 мая. Флагами торгуют прямо с машин на городских улицах. Об этом стало известно журналистам URA.RU.
«Машины с флагами стоят на объездной. Сами продавцы говорят, что лицензии у них нет. Флаги стоят от 1 200 рублей», — сообщает корреспондент агентства.
Другую машину, из которой торгую флагами, заметили в микрорайоне Патрушева. Товар там также реализуют частные лица.
Корреспондент агентства заглянул на сайты популярных маркетплейсов. Там стоимость аналогичных флагов начинается от 350 рублей.
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