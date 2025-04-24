В Тюмени началась нелегальная торговля флагами к 9 мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Атрибутикой торгуют прямо из машин
Атрибутикой торгуют прямо из машин Фото:

В Тюмени началась стихийная торговля праздничной атрибутикой к 9 мая. Флагами торгуют прямо с машин на городских улицах. Об этом стало известно журналистам URA.RU.

«Машины с флагами стоят на объездной. Сами продавцы говорят, что лицензии у них нет. Флаги стоят от 1 200 рублей», — сообщает корреспондент агентства.

Другую машину, из которой торгую флагами, заметили в микрорайоне Патрушева. Товар там также реализуют частные лица.

Корреспондент агентства заглянул на сайты популярных маркетплейсов. Там стоимость аналогичных флагов начинается от 350 рублей.

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В Тюмени началась стихийная торговля праздничной атрибутикой к 9 мая. Флагами торгуют прямо с машин на городских улицах. Об этом стало известно журналистам URA.RU. «Машины с флагами стоят на объездной. Сами продавцы говорят, что лицензии у них нет. Флаги стоят от 1 200 рублей», — сообщает корреспондент агентства. Другую машину, из которой торгую флагами, заметили в микрорайоне Патрушева. Товар там также реализуют частные лица. Корреспондент агентства заглянул на сайты популярных маркетплейсов. Там стоимость аналогичных флагов начинается от 350 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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