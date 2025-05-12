Жители центра Екатеринбурга месяц живут без газа

Жильцы дома на проспекте Ленина, 2 в Екатеринбурге остались без газа. С 17 апреля его отключили в четырех квартирах первого подъезда. Управляющая компания «Народная» (входит в бизнес-группу Виктора и Евгения Старокожевых) на жалобы почти не реагирует, сообщили URA.RU жители дома. В списке пострадавших — семья с маленьким ребенком и пожилая женщина с диабетом.
По словам жителей дома, работники аварийной службы отключили газ после проверки, сославшись на необходимость прочистки вентиляционных каналов. Однако вернуть газ они не могут без заявки от управляющей компании «Народная».
УК же уверяет, что направляла письмо, а ответа не получила. «На просьбы ускорить процесс замдиректора [УК] Станислав Викторович [Шульгин] кидает трубки и хамит. Подали жалобу в Госжилинспекцию, пока тишина. Управляющая компания в принципе очень халатно относится к своим обязанностям», — рассказал URA.RU житель дома.
Жители отмечают, что бездействие УК «Народная» — якобы не первый случай. С конца февраля дом больше месяца был без холодной воды. Устранить проблему удалось только после коллективной жалобы в прокуратуру.
Владелец и директор УК «Народная» Виктор Старокожев в разговоре с URA.RU заявил, что газ не включают, так как аварийным службам требуется доступ в одну из квартир, владелец которой отсутствует уже больше месяца. Он добавил, что УК не имеет права открыть квартиру.
Виктор Старокожев не верит в то, что его зам Шульгин мог хамить. «Чемпион России, спортсмен, хороший отец, маленькие дети у него, и он будет хамить? Я считаю, что на него наговаривают или просто не поняли друг друга. На него это никоим образом непохоже», — сказал Старокожев. Сам Станислав Шульгин на звонки корреспондента URA.RU не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало про проблемы другого дома, который обслуживает компания Старокожевых. В общежитии протекает крыша, разрушается крыльцо, бегают крысы, а в одной из квартир на 100 квадратных метрах живут десять мигрантов. Проблемой занялись прокуратура и ФСБ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!