В Челябинске взлетели цены на комнаты

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С начала года комнаты подорожали на 6,8% до 65 тысячи рублей за квадрат
С начала года комнаты подорожали на 6,8% до 65 тысячи рублей за квадрат Фото:

В Челябинске с начала 2025 года цены на комнаты выросли на 6,8% — до 65 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя цена такой недвижимости сейчас — 1 023 233 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в начале 2025 года стоимость комнат увеличилась на 6,8% за квадратный метр, до 64 926 рублей. Средняя цена составила 1 023 233 рублей» — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как сообщается на сайте, в среднем по России стоимость комнат с начала 2025 года поднялась на 6,8% до 1 416 329. Сильнее всего они подорожали в Волжском (+19,7%), Тольятти (+16,3%), Саранске (+14,5%). Дешевле комнаты стали стоить в Красноярске (–9,8%), Новокузнецке (–9,4%), Мурманске (–7,9%). В Москве комнаты выросли в цене на 3,5% до 4 815 458 рублей. В Санкт-Петербурге — на 2,7%, до 2 880 051 рубля. В Московской области они, напротив, подешевели на 1,7%, до 1 892 048 рублей.

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В Челябинске с начала 2025 года цены на комнаты выросли на 6,8% — до 65 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя цена такой недвижимости сейчас — 1 023 233 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в начале 2025 года стоимость комнат увеличилась на 6,8% за квадратный метр, до 64 926 рублей. Средняя цена составила 1 023 233 рублей» — сообщается на сайте «Мир квартир». Как сообщается на сайте, в среднем по России стоимость комнат с начала 2025 года поднялась на 6,8% до 1 416 329. Сильнее всего они подорожали в Волжском (+19,7%), Тольятти (+16,3%), Саранске (+14,5%). Дешевле комнаты стали стоить в Красноярске (–9,8%), Новокузнецке (–9,4%), Мурманске (–7,9%). В Москве комнаты выросли в цене на 3,5% до 4 815 458 рублей. В Санкт-Петербурге — на 2,7%, до 2 880 051 рубля. В Московской области они, напротив, подешевели на 1,7%, до 1 892 048 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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