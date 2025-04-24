Правительство выделило миллиард жителям Курской области

Правительство расширяет программу помощи жителям приграничных территорий, выделяя дополнительные средства. В Курскую область поступит более 1,3 млрд рублей для компенсации расходов на аренду жилья людям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Курской области будет дополнительно направлено более 1,3 млрд рублей», — сообщил Мишустин, сообщение опубликовано в telegram-канале правительства. Он добавил, что эти средства предназначены гражданам, вынужденным временно покинуть свои дома из-за сложной обстановки.
Премьер-министр также поручил профильным министерствам обеспечить оперативное распределение выделенных средств. Минфин и Минстрой должны организовать процесс таким образом, чтобы выплаты получили все нуждающиеся.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также одобрил проект нового российско-китайского соглашения о защите инвестиций. Договор призван заменить действующий документ 2006 года.
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