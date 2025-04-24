Правительство выделило миллиард жителям Курской области

Мишустин: Курской области будет дополнительно направлено более 1,3 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин подчеркнул, что любые задержки в выплатах недопустимы
Мишустин подчеркнул, что любые задержки в выплатах недопустимы Фото:

Правительство расширяет программу помощи жителям приграничных территорий, выделяя дополнительные средства. В Курскую область поступит более 1,3 млрд рублей для компенсации расходов на аренду жилья людям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Курской области будет дополнительно направлено более 1,3 млрд рублей», — сообщил Мишустин, сообщение опубликовано в telegram-канале правительства. Он добавил, что эти средства предназначены гражданам, вынужденным временно покинуть свои дома из-за сложной обстановки.

Премьер-министр также поручил профильным министерствам обеспечить оперативное распределение выделенных средств. Минфин и Минстрой должны организовать процесс таким образом, чтобы выплаты получили все нуждающиеся. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин также одобрил проект нового российско-китайского соглашения о защите инвестиций. Договор призван заменить действующий документ 2006 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство расширяет программу помощи жителям приграничных территорий, выделяя дополнительные средства. В Курскую область поступит более 1,3 млрд рублей для компенсации расходов на аренду жилья людям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Курской области будет дополнительно направлено более 1,3 млрд рублей», — сообщил Мишустин, сообщение опубликовано в telegram-канале правительства. Он добавил, что эти средства предназначены гражданам, вынужденным временно покинуть свои дома из-за сложной обстановки. Премьер-министр также поручил профильным министерствам обеспечить оперативное распределение выделенных средств. Минфин и Минстрой должны организовать процесс таким образом, чтобы выплаты получили все нуждающиеся.  Премьер-министр России Михаил Мишустин также одобрил проект нового российско-китайского соглашения о защите инвестиций. Договор призван заменить действующий документ 2006 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...