В Челябинской области раскрыли второе за месяц убийство 20-летней давности

В Верхнеуральском районе Челябинской области раскрыто убийство мужчины, совершенное 23 года назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Верхнеуральскому району раскрыли убийство 23-летней давности. Под тяжестью предъявленных доказательств обвиняемый полностью признал вину, подробно рассказав об обстоятельствах убийства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло в марте 2002 года в одном из домов по улице Мира в Верхнеуральске. Труп 47-летнего мужчины с разбитой головой, ранами на теле и следами удушья был найден в квартире. Первоочередная проверка результата не принесла.
Все это время оперативники продолжали искать убийцу. Спустя 23 года они получили информацию, что к происшествию может быть причастен 55-летний местный мужчина.
Подозреваемого задержали. Позднее он признался, что у него возник конфликт с погибшим мужчиной. В ходе драки он нанес несколько ударов оппоненту металлическим предметом, после чего задушил его, а затем имитировал ограбление.
За последний месяц это уже второе дело, раскрытое спустя 20 лет с момента происшествия в Челябинской области. Ранее было раскрыто убийство 22-летнего юноши, совершенное в июне 2004 года в Ленинском районе Челябинска. Также чуть ранее было раскрыто убийство 12-летней давности. В Озерске задержали женщину, которая 12 лет назад убила мужа, а труп вывезла в лес.
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