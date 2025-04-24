Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений наградил медалью Праведного Симеона Верхотурского II степени директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева. Награждение произошло в честь празднования 8-летия фонда.
«Фонду Святой Екатерины восемь лет — это уже вполне состоявшийся возраст. За это время он сделал совершенно невозможное. Фонд абсолютно утвердился в сообществе Екатеринбурга, стал своего рода визитной карточкой нашего города. Когда я оказываюсь в каких-то иных местах и произношу эти слова: „Фонд святой Екатерины“, то на меня многозначительно смотрят: „Знаем, знаем, вот вам повезло, вот какие у вас люди, какие дела у вас совершают“. Я думаю, что если начать перечислять все добрые и благие дела, которые были совершены за восемь лет, на это понадобится месяц», — сказал Владыка Евгений. Он также поблагодарил всех причастных к добрым делам и неравнодушных.
Медалями святой Великомученицы Екатерины III степени были отмечены сотрудники фонда. В 2024 году при участии фонда был освящен возрожденный храм Александра Невского в Алапаевске, на берегу озера Шарташ открыли новое здание Свято-Елисаветинской обители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!