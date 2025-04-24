Благотворители получили награды от Митрополита Евгения в Екатеринбурге. Фото

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Награды вручили по случаю 8-летия фонда
Награды вручили по случаю 8-летия фонда Фото:

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений наградил медалью Праведного Симеона Верхотурского II степени директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева. Награждение произошло в честь празднования 8-летия фонда.

«Фонду Святой Екатерины восемь лет — это уже вполне состоявшийся возраст. За это время он сделал совершенно невозможное. Фонд абсолютно утвердился в сообществе Екатеринбурга, стал своего рода визитной карточкой нашего города. Когда я оказываюсь в каких-то иных местах и произношу эти слова: „Фонд святой Екатерины“, то на меня многозначительно смотрят: „Знаем, знаем, вот вам повезло, вот какие у вас люди, какие дела у вас совершают“. Я думаю, что если начать перечислять все добрые и благие дела, которые были совершены за восемь лет, на это понадобится месяц», — сказал Владыка Евгений. Он также поблагодарил всех причастных к добрым делам и неравнодушных.

Медалями святой Великомученицы Екатерины III степени были отмечены сотрудники фонда. В 2024 году при участии фонда был освящен возрожденный храм Александра Невского в Алапаевске, на берегу озера Шарташ открыли новое здание Свято-Елисаветинской обители.

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Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений наградил медалью Праведного Симеона Верхотурского II степени директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева. Награждение произошло в честь празднования 8-летия фонда. «Фонду Святой Екатерины восемь лет — это уже вполне состоявшийся возраст. За это время он сделал совершенно невозможное. Фонд абсолютно утвердился в сообществе Екатеринбурга, стал своего рода визитной карточкой нашего города. Когда я оказываюсь в каких-то иных местах и произношу эти слова: „Фонд святой Екатерины“, то на меня многозначительно смотрят: „Знаем, знаем, вот вам повезло, вот какие у вас люди, какие дела у вас совершают“. Я думаю, что если начать перечислять все добрые и благие дела, которые были совершены за восемь лет, на это понадобится месяц» , — сказал Владыка Евгений. Он также поблагодарил всех причастных к добрым делам и неравнодушных. Медалями святой Великомученицы Екатерины III степени были отмечены сотрудники фонда. В 2024 году при участии фонда был освящен возрожденный храм Александра Невского в Алапаевске, на берегу озера Шарташ открыли новое здание Свято-Елисаветинской обители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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