Зеленский заявил, что подписал с США сделку по минералам

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Зеленский заявил, что из сделки по металлам убрали некоторые пункты
Зеленский заявил, что из сделки по металлам убрали некоторые пункты Фото:

Киев и Вашингтон согласовали подписание меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие требованиям украинской стороны. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все, что не соответствовало нашей конституции, мы убрали, сразу пошли на меморандум, который не шел вразрез нашему законодательству, и подписали (сделку, — прим. URA.RU)», — сообщил Владимир Зеленский в ходе своего визита в ЮАР, трансляция пресс-конференции ведется на YouTube-канале Офиса президента Украины. Он подчеркнул, что украинская сторона настояла на исключении спорных положений, чтобы соглашение соответствовало нормам национального законодательства.

Ранее, 31 марта, президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер собирается сорвать подписание обновленного соглашения по редкоземельным металлам. Тогда американский глава пригрозил Киеву серьезными последствиями за отказ от сделки.

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Киев и Вашингтон согласовали подписание меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие требованиям украинской стороны. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. «Все, что не соответствовало нашей конституции, мы убрали, сразу пошли на меморандум, который не шел вразрез нашему законодательству, и подписали (сделку, — прим. URA.RU)», — сообщил Владимир Зеленский в ходе своего визита в ЮАР, трансляция пресс-конференции ведется на YouTube-канале Офиса президента Украины. Он подчеркнул, что украинская сторона настояла на исключении спорных положений, чтобы соглашение соответствовало нормам национального законодательства. Ранее, 31 марта, президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер собирается сорвать подписание обновленного соглашения по редкоземельным металлам. Тогда американский глава пригрозил Киеву серьезными последствиями за отказ от сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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