Мужчине, который по версии следствия 10 лет насиловал свою падчерицу, отменили обвинительный приговор. Информация об этом размещена в картотеке Тюменского областного суда.
«Мужчина подозревается в преступлении по трем статьям: 131, 132 и 228. Результат в отношении лица: обвинительный приговор отменен с возвращением дела прокурору», — отмечено в суде.
Ранее тюменец был обвинен в изнасиловании падчерицы. После вынесения обвинительного приговора прокурор подал ходатайство на его пересмотр. Тюменские силовики планировали пересмотреть дело педофила по менее тяжкой статье. Эта информация вызвала серьезный резонанс в обществе. Некоторые блогеры призывали людей обратить внимание на возможное смягчение наказания мужчине.
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