Тюменскому педофилу отменили обвинительный приговор

Уголовное дело тюменского педофила вернули прокурору
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело возвращено прокурору
Уголовное дело возвращено прокурору Фото:

Мужчине, который по версии следствия 10 лет насиловал свою падчерицу, отменили обвинительный приговор. Информация об этом размещена в картотеке Тюменского областного суда.

«Мужчина подозревается в преступлении по трем статьям: 131, 132 и 228. Результат в отношении лица: обвинительный приговор отменен с возвращением дела прокурору», — отмечено в суде.

Ранее тюменец был обвинен в изнасиловании падчерицы. После вынесения обвинительного приговора прокурор подал ходатайство на его пересмотр. Тюменские силовики планировали пересмотреть дело педофила по менее тяжкой статье. Эта информация вызвала серьезный резонанс в обществе. Некоторые блогеры призывали людей обратить внимание на возможное смягчение наказания мужчине.

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Мужчине, который по версии следствия 10 лет насиловал свою падчерицу, отменили обвинительный приговор. Информация об этом размещена в картотеке Тюменского областного суда. «Мужчина подозревается в преступлении по трем статьям: 131, 132 и 228. Результат в отношении лица: обвинительный приговор отменен с возвращением дела прокурору», — отмечено в суде. Ранее тюменец был обвинен в изнасиловании падчерицы. После вынесения обвинительного приговора прокурор подал ходатайство на его пересмотр. Тюменские силовики планировали пересмотреть дело педофила по менее тяжкой статье. Эта информация вызвала серьезный резонанс в обществе. Некоторые блогеры призывали людей обратить внимание на возможное смягчение наказания мужчине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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