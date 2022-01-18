В Тюмени педофил насиловал падчерицу и сводил с ума ее мать

Почему десять лет девочка молчала о преступлениях?

19 января 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Валерии было 9 лет, когда отчим начал ее домогаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Десять лет насилия со стороны отчима пришлось пережить 19-летней жительнице Тюмени Валерии Б. (здесь и далее имена участников истории изменены). Первый раз преступник пристал к ребенку, когда ей было всего девять лет. Девочка молчала годами: мучитель запугивал не только ее, но и ее мать, у которой закрадывались подозрения об истинном отношении мужа к падчерице. Абьюз, наркотики, угрозы суицида и пытки бессонницей — о подробностях этой истории URA.RU рассказала сама жертва. «Я помню, как это случилось в первый раз. Все последующие смешались, но тот — как отпечаток. Он завел меня в ванную комнату, стянул с меня белье и сделал куннилингус. Мне было девять лет», — так Валерия описывает один из самых страшных дней своей жизни. Первый раз все случилось в ванной комнате: мужчина завел туда девочку и закрыл дверь… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С отчимом — Андреем М. — ее мама жила вместе уже два года. Сразу после свадьбы новый член семьи рьяно взялся воспитывать дочь и сына жены от первого брака. Так дети впервые узнали, что такое физические наказания. Мама много работала, а у Андрея был гибкий график, так что наедине с падчерицей и пасынком он оставался часто. Первые несколько лет мужчина ограничивался приставаниями и прикосновениями. Говорил маленькой девочке скабрезности, трогал в интимных местах. При этом давил морально. «Он говорил, что если я расскажу маме — она либо сдаст меня в детский дом, либо просто не переживет такого. А она как раз была беременна, много времени проводила в больницах. Позднее начал угрожать, что покончит с собой, если я заговорю. Я не понимала, что мне делать, поэтому не делала ничего. Я его боялась», — вспоминает Валерия. Пытки бессонницей и подготовка к изнасилованию Первое изнасилование произошло, когда девочке было 13 лет. Мама надолго уехала по работе, а отчим начал готовить свою падчерицу к намеченному преступлению. «Он просил дать ему слово, что станет моим первым мужчиной. Что-то объяснял про секс. Мне это было вообще не интересно. Было такое подвешенное состояние. Я приходила со школы, до вечера делала уроки, уставала. Но ночью он не давал мне спать, пытался лезть. Поэтому я не спала. И так почти каждый день. Было очень сложно», — говорит девушка. В какой-то момент отчим предложил ей выбор. Валерия должна была решить: либо секс произойдет прямо сейчас, либо чуть позже, но насильник выпьет перед этим. Преступник всюду преследовал свою жертву: читал ее соцсети, отслеживал местоположение Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Я как в ступор впала. Отнекивалась, но его это не остановило. После насилие продлилось еще шесть лет. Я старалась как можно меньше попадаться ему на глаза. А он начал полностью меня контролировать. Знал, где я, с кем общаюсь, пароль от телефона… Читал мои переписки. Я не выражала уже никакого протеста. Потому что чем меньше сопротивляешься, тем меньше тебя трогают. Когда я психовала, ему было смешно», — вспоминает Валерия. В 16 лет девочку заинтересовал ее ровесник. Они начали переписываться, но об этом узнал отчим. Он отобрал у падчерицы телефон, обозвал ее ****** (женщиной с низкой социальной ответственностью — прим. URA.RU). А затем предложил подняться на крышу многоэтажки и спрыгнуть: сначала она, а следом — он. «Я много работаю с психологом. Она мне объяснила: у него на руках были мои переписки, где мы ругались с парнем. Плюс возраст у меня подростковый. То есть если бы я сбросилась, все бы подумали, что от несчастной любви. Ему это было выгодно», — говорит Валерия. «Он выставлял меня сумасшедшей» В феврале 2021 года Андрей пришел домой с крупной партией наркотиков. Он давно употреблял и даже склонял к этому мать Валерии. Однако жена смогла перебороть зависимость. В тот вечер она не дала супругу принять дозу, и Андрей ее ударил. Тогда женщина выгнала его в подъезд, и пока муж ломился обратно, вызвала полицию. Мужчину арестовали по подозрению в распространении наркотиков, но спустя несколько часов стало известно и о другом преступлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Его забрали. Я взяла детей и уехала ночевать к подруге. А затем ко мне подошла Лера и все рассказала», — со слезами на глазах вспоминает мать девочки, Светлана М. По словам Валерии, тот вечер ясно дал ей понять — молчать больше нельзя. Она боялась, что отчим вернется. Сначала позвонила двоюродной сестре, во всем призналась. Та посоветовала поговорить с мамой. «Мама поняла меня с полуслова. Только попросила не рассказывать подробности, просто не могла это слушать. Утром мы поехали в следственный комитет и написали заявление», — рассказала девушка. Сейчас Андрей находится в СИЗО. По словам Валерии, за все время у них была одна очная ставка: в присутствии девушки отчиму задали прямой вопрос об изнасилованиях, и он попытался перерезать себе горло. Новость по теме Тюменец на допросе попытался совершить самоубийство. Его подозревают в наркоторговле и педофилии Как сейчас вспоминает Светлана, поведение мужа не раз вызывало у нее подозрения. Но мужчине удавалось убедить ее, что это — просто фантазии. «После рождения нашего первого общего ребенка я перестала спать. Было очень плохо — теряла зрение, слух. Обратилась к неврологу, психиатрам. Меня на неделю положили в больницу, выписали таблетки и все наладилось. Однако после этого при каждом конфликте муж вспоминал, что я якобы сумасшедшая. Манипулировал, умело доводил до истерик», — рассказала Светлана М. К примеру, когда женщина заметила руки супруга под одеялом у дочери, он заявил, что просто хотел пощекотать ребенка. И сразу пошел в атаку — начал кричать, что раз она вообще допускает такие мысли, то у нее не все в порядке с головой. То же самое он внушал родственникам и друзьям. «Если бы я узнала обо всем раньше, ни в какой полиции он бы не оказался. Придушила бы собственными руками. Такие люди не должны существовать. Виню и себя: до сих пор не понимаю, как я могла не видеть… Насколько нужно было обрабатывать ребенка за спиной, это очень страшно. Для него семья была как игрушка. Он все выстраивал так, как ему было нужно, так развлекался. Хотя экспертиза показала, что он вменяемый», — заявляет Светлана. По ее словам, на Андрея заведено сразу несколько уголовных дел — за истязание жены, распространение наркотиков. А вот по какой статье квалифицируют преступление в отношении Валерии, тюменка сказать затрудняется. Мужчина настаивает, что связь с падчерицей у него происходила по обоюдному согласию Фото: Анна Майорова © URA.RU «Он говорит, что секс случился в ее 13 лет. И якобы по согласию. Мол, девочка не сопротивлялась. Его родители винят нас в том, что мы написали заявление. Говорят, что испортили их сыну жизнь. Они наняли ему недешевого адвоката», — уточняет Светлана. Как только мужчина получит приговор, она планирует лишить его родительских прав на общих детей. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в следственное управление СК РФ по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил. 18 января депутаты Госдумы РФ в окончательном чтении приняли закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Такой же срок будут получать те, кто совершит преступление впервые, но в отношении двух или более несовершеннолетних. Если же изнасилование произошло в отношении одного ребенка, то максимальный срок для преступника в настоящее время составляет 15 лет лишения свободы. Ранее агентство рассказывало, почему жертвы педофилов молчат годами, как определить, что ребенок подвергается насилию, и почему матери не верят своим детям. А также мы перечислили признаки, которые выдают нездоровое отношение к несовершеннолетним в отце, отчиме или другом близком человеке. 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Десять лет насилия со стороны отчима пришлось пережить 19-летней жительнице Тюмени Валерии Б. (здесь и далее имена участников истории изменены). Первый раз преступник пристал к ребенку, когда ей было всего девять лет. Девочка молчала годами: мучитель запугивал не только ее, но и ее мать, у которой закрадывались подозрения об истинном отношении мужа к падчерице. Абьюз, наркотики, угрозы суицида и пытки бессонницей — о подробностях этой истории URA.RU рассказала сама жертва. «Я помню, как это случилось в первый раз. Все последующие смешались, но тот — как отпечаток. Он завел меня в ванную комнату, стянул с меня белье и сделал куннилингус. Мне было девять лет», — так Валерия описывает один из самых страшных дней своей жизни. С отчимом — Андреем М. — ее мама жила вместе уже два года. Сразу после свадьбы новый член семьи рьяно взялся воспитывать дочь и сына жены от первого брака. Так дети впервые узнали, что такое физические наказания. Мама много работала, а у Андрея был гибкий график, так что наедине с падчерицей и пасынком он оставался часто. Первые несколько лет мужчина ограничивался приставаниями и прикосновениями. Говорил маленькой девочке скабрезности, трогал в интимных местах. При этом давил морально. «Он говорил, что если я расскажу маме — она либо сдаст меня в детский дом, либо просто не переживет такого. А она как раз была беременна, много времени проводила в больницах. Позднее начал угрожать, что покончит с собой, если я заговорю. Я не понимала, что мне делать, поэтому не делала ничего. Я его боялась», — вспоминает Валерия. Пытки бессонницей и подготовка к изнасилованию Первое изнасилование произошло, когда девочке было 13 лет. Мама надолго уехала по работе, а отчим начал готовить свою падчерицу к намеченному преступлению. «Он просил дать ему слово, что станет моим первым мужчиной. Что-то объяснял про секс. Мне это было вообще не интересно. Было такое подвешенное состояние. Я приходила со школы, до вечера делала уроки, уставала. Но ночью он не давал мне спать, пытался лезть. Поэтому я не спала. И так почти каждый день. Было очень сложно», — говорит девушка. В какой-то момент отчим предложил ей выбор. Валерия должна была решить: либо секс произойдет прямо сейчас, либо чуть позже, но насильник выпьет перед этим. «Я как в ступор впала. Отнекивалась, но его это не остановило. После насилие продлилось еще шесть лет. Я старалась как можно меньше попадаться ему на глаза. А он начал полностью меня контролировать. Знал, где я, с кем общаюсь, пароль от телефона… Читал мои переписки. Я не выражала уже никакого протеста. Потому что чем меньше сопротивляешься, тем меньше тебя трогают. Когда я психовала, ему было смешно», — вспоминает Валерия. В 16 лет девочку заинтересовал ее ровесник. Они начали переписываться, но об этом узнал отчим. Он отобрал у падчерицы телефон, обозвал ее ****** (женщиной с низкой социальной ответственностью — прим. URA.RU). А затем предложил подняться на крышу многоэтажки и спрыгнуть: сначала она, а следом — он. «Я много работаю с психологом. Она мне объяснила: у него на руках были мои переписки, где мы ругались с парнем. Плюс возраст у меня подростковый. То есть если бы я сбросилась, все бы подумали, что от несчастной любви. Ему это было выгодно», — говорит Валерия. «Он выставлял меня сумасшедшей» В феврале 2021 года Андрей пришел домой с крупной партией наркотиков. Он давно употреблял и даже склонял к этому мать Валерии. Однако жена смогла перебороть зависимость. В тот вечер она не дала супругу принять дозу, и Андрей ее ударил. Тогда женщина выгнала его в подъезд, и пока муж ломился обратно, вызвала полицию. «Его забрали. Я взяла детей и уехала ночевать к подруге. А затем ко мне подошла Лера и все рассказала», — со слезами на глазах вспоминает мать девочки, Светлана М. По словам Валерии, тот вечер ясно дал ей понять — молчать больше нельзя. Она боялась, что отчим вернется. Сначала позвонила двоюродной сестре, во всем призналась. Та посоветовала поговорить с мамой. «Мама поняла меня с полуслова. Только попросила не рассказывать подробности, просто не могла это слушать. Утром мы поехали в следственный комитет и написали заявление», — рассказала девушка. Сейчас Андрей находится в СИЗО. По словам Валерии, за все время у них была одна очная ставка: в присутствии девушки отчиму задали прямой вопрос об изнасилованиях, и он попытался перерезать себе горло. Как сейчас вспоминает Светлана, поведение мужа не раз вызывало у нее подозрения. Но мужчине удавалось убедить ее, что это — просто фантазии. «После рождения нашего первого общего ребенка я перестала спать. Было очень плохо — теряла зрение, слух. Обратилась к неврологу, психиатрам. Меня на неделю положили в больницу, выписали таблетки и все наладилось. Однако после этого при каждом конфликте муж вспоминал, что я якобы сумасшедшая. Манипулировал, умело доводил до истерик», — рассказала Светлана М. К примеру, когда женщина заметила руки супруга под одеялом у дочери, он заявил, что просто хотел пощекотать ребенка. И сразу пошел в атаку — начал кричать, что раз она вообще допускает такие мысли, то у нее не все в порядке с головой. То же самое он внушал родственникам и друзьям. «Если бы я узнала обо всем раньше, ни в какой полиции он бы не оказался. Придушила бы собственными руками. Такие люди не должны существовать. Виню и себя: до сих пор не понимаю, как я могла не видеть… Насколько нужно было обрабатывать ребенка за спиной, это очень страшно. Для него семья была как игрушка. Он все выстраивал так, как ему было нужно, так развлекался. Хотя экспертиза показала, что он вменяемый», — заявляет Светлана. По ее словам, на Андрея заведено сразу несколько уголовных дел — за истязание жены, распространение наркотиков. А вот по какой статье квалифицируют преступление в отношении Валерии, тюменка сказать затрудняется. «Он говорит, что секс случился в ее 13 лет. И якобы по согласию. Мол, девочка не сопротивлялась. Его родители винят нас в том, что мы написали заявление. Говорят, что испортили их сыну жизнь. Они наняли ему недешевого адвоката», — уточняет Светлана. Как только мужчина получит приговор, она планирует лишить его родительских прав на общих детей. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в следственное управление СК РФ по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил. 18 января депутаты Госдумы РФ в окончательном чтении приняли закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Такой же срок будут получать те, кто совершит преступление впервые, но в отношении двух или более несовершеннолетних. Если же изнасилование произошло в отношении одного ребенка, то максимальный срок для преступника в настоящее время составляет 15 лет лишения свободы. Ранее агентство рассказывало, почему жертвы педофилов молчат годами, как определить, что ребенок подвергается насилию, и почему матери не верят своим детям. А также мы перечислили признаки, которые выдают нездоровое отношение к несовершеннолетним в отце, отчиме или другом близком человеке.