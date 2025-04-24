Приговор по делу скандального курганского хирурга Руденко вступил в силу

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В Кургане не стали оспаривать штраф по уголовному делу хирурга Руденко
В Кургане не стали оспаривать штраф по уголовному делу хирурга Руденко Фото:
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Проблемы курганских хирургов Руденко

Обжалования приговора по делу скандального курганского хирурга Андрея Руденко не произойдет — он вступил в силу. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Приговор по делу Андрея Руденко вступил в законную силу», — сообщили в курганской прокуратуре в ответ на запрос. Срок подачи апелляционных жалоб истек 23 апреля.

В курганском горсуде подтвердили, что по делу Руденко не поступало жалоб или представлений. Таким образом, судебное разбирательство в отношении врача закончилось штрафом за мошеннические действия с чужими денежными средствами.

Ранее URA.RU сообщало, что суд оправдал курганского сосудистого хирурга по обвинению во взяточничестве и признал за Руденко право на реабилитацию. За мошенничество с использованием служебного положения он был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также суд постановил вернуть супруге Руденко ценности, изъятые во время обыска в семейном доме.

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Обжалования приговора по делу скандального курганского хирурга Андрея Руденко не произойдет — он вступил в силу. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре. «Приговор по делу Андрея Руденко вступил в законную силу», — сообщили в курганской прокуратуре в ответ на запрос. Срок подачи апелляционных жалоб истек 23 апреля. В курганском горсуде подтвердили, что по делу Руденко не поступало жалоб или представлений. Таким образом, судебное разбирательство в отношении врача закончилось штрафом за мошеннические действия с чужими денежными средствами. Ранее URA.RU сообщало, что суд оправдал курганского сосудистого хирурга по обвинению во взяточничестве и признал за Руденко право на реабилитацию. За мошенничество с использованием служебного положения он был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также суд постановил вернуть супруге Руденко ценности, изъятые во время обыска в семейном доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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