Приговор по делу скандального курганского хирурга Руденко вступил в силу

Обжалования приговора по делу скандального курганского хирурга Андрея Руденко не произойдет — он вступил в силу. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.
«Приговор по делу Андрея Руденко вступил в законную силу», — сообщили в курганской прокуратуре в ответ на запрос. Срок подачи апелляционных жалоб истек 23 апреля.
В курганском горсуде подтвердили, что по делу Руденко не поступало жалоб или представлений. Таким образом, судебное разбирательство в отношении врача закончилось штрафом за мошеннические действия с чужими денежными средствами.
Ранее URA.RU сообщало, что суд оправдал курганского сосудистого хирурга по обвинению во взяточничестве и признал за Руденко право на реабилитацию. За мошенничество с использованием служебного положения он был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также суд постановил вернуть супруге Руденко ценности, изъятые во время обыска в семейном доме.
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