Под Челябинском в Сосновском районе построят новый 11-этажный ЖК. Фото

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В Сосновском районе Челябинска 11-этажный дом возведут к концу 2027 года
В Сосновском районе Челябинска 11-этажный дом возведут к концу 2027 года Фото:

В Сосновском районе под Челябинском в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Возвести объект планируется к четвертому кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинской области в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Ввести объект в эксплуатацию застройщик планирует к четвертому кварталу 2027 года. Застройщик — ООО СЗ Бетотек на Космонавтов», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как отмечается на сайте, общая жилая площадь нового жилого комплекса — 3400 квадратных метров. Высота потолков в квартирах — 2,74 метра. На придомовой территории будет 53 парковочных места. Также планируется благоустроить придомовую территорию: там будут детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора.

Общая жилая площадь дома - 3 400 квадратных метров
Общая жилая площадь дома - 3 400 квадратных метров
Фото:
На придомовой территории будет 53 парковочных места
На придомовой территории будет 53 парковочных места
Фото:

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В Сосновском районе под Челябинском в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Возвести объект планируется к четвертому кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинской области в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Ввести объект в эксплуатацию застройщик планирует к четвертому кварталу 2027 года. Застройщик — ООО СЗ Бетотек на Космонавтов», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отмечается на сайте, общая жилая площадь нового жилого комплекса — 3400 квадратных метров. Высота потолков в квартирах — 2,74 метра. На придомовой территории будет 53 парковочных места. Также планируется благоустроить придомовую территорию: там будут детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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