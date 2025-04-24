В Сосновском районе под Челябинском в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Возвести объект планируется к четвертому кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинской области в поселке Красное поле построят 11-этажный жилой комплекс на 100 квартир. Ввести объект в эксплуатацию застройщик планирует к четвертому кварталу 2027 года. Застройщик — ООО СЗ Бетотек на Космонавтов», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Как отмечается на сайте, общая жилая площадь нового жилого комплекса — 3400 квадратных метров. Высота потолков в квартирах — 2,74 метра. На придомовой территории будет 53 парковочных места. Также планируется благоустроить придомовую территорию: там будут детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора.
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