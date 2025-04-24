В Курганской области полностью обновят дом культуры

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о масштабной реконструкции культурно-досугового центра в городе Далматово. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан полномочного представителя президента России Артема Жоги, который прошел 24 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
На обновление объекта планируется направить 85 миллионов рублей. «В этом году пройдет масштабная реконструкция культурно-досугового центра. На это регионом были привлечены средства в рамках реализации государственной программы „Комплексное развитие сельских территорий“. Часть работ профинансирует областной бюджет. Всего на эти цели планируется направить 85 млн рублей. Дом культуры обновится полностью», — пишет ведомство.
Ранее в Далматово уже проводились масштабные мероприятия по благоустройству: завершена реконструкция территории вокруг Далматовского Успенского монастыря, создана туристическая ось и новые объекты для отдыха и спорта. Город также становится центром культурных событий — в апреле здесь прошли праздничные мероприятия, посвященные Пасхе, с участием известных артистов и выставкой-ярмаркой народных промыслов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».