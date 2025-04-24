Рестораторы Сургута распродают топовые заведения

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу сразу несколько известных точек общепита и ресторанов. URA.RU изучило объявления и пообщалось с самими предпринимателями.
«Причина продажи — коммерческая тайна. Надеемся, что бизнес попадет в хорошие руки и пекарни продолжат работу», — рассказала URA.RU продавец кaфе-пeкaрни «Пoль Бeйкepи».
Цены на самые раскрученные заведения исчисляются миллионами. Например, эта пекарня сейчас стоит больше семи. А другое заведение «Сушкоф и пицца» — 12 миллионов. Точку продают несмотря на оборот в 60 миллионов рублей в 2024 году, говорится в объявлении на «Авито».
Еще одно популярное заведение Grill & Pasta, по словам владельцев, продают в том числе из-за нехватки времени на бизнес — хозяева управляют заведением из другого города. «Есть другие проекты, увы, на этот остается мало времени», — сообщил продавец.
Часть заведений предприниматели распродают из-за переезда. Например, как в случае с баром за 6,5 миллионов рублей. В разговоре с журналистом агентства продавец подчеркнул, что открытие заведение было мечтой, но обстоятельства сложились иначе и приходится продать. А вот владелица кафе «Ели» призналась, что в последнее время из-за повышения цен на продукты чек стал выше, а клиентов в этой связи меньше.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели активно продают торговые точки. Чаще всего избавляются от цветочных и пивных магазинов.
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