Путин: в РФ дефицит бюджета составил 2,2 трлн рублей из-за увеличения расходов

Дефицит федерального бюджета России за первые три месяца 2025 года достиг 2,2 триллиона рублей на фоне увеличения государственных расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Суммарно за январь — март текущего года его (федерального бюджета — прим. URA.RU) дефицит составил 2,2 триллиона рублей», — уточнил глава государства на совещании. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
По словам Путина, рост расходов был сознательным шагом. Для обеспечения стабильной и планомерной работы до конца года важно, чтобы все субъекты экономической деятельности, а также соответствующие ведомства своевременно предпринимали необходимые меры, подчеркнул президент.
Путин объяснил, что увеличение дефицита связано прежде всего с изменением графика бюджетных трат: расходы были перенесены на более ранние сроки для ускорения реализации нацпроектов и заключения контрактов. Путин подчеркнул, что такая политика позволит федеральным и региональным властям быстрее запускать важные мероприятия, начинать строительство и выделять необходимое финансирование. Он добавил, что экономическая политика страны должна учитывать этот подход.
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