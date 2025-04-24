Путин: в РФ дефицит бюджета составил 2,2 трлн рублей из-за увеличения расходов

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Путин объяснил рост дефицита федерального бюджета в 2025 году
Путин объяснил рост дефицита федерального бюджета в 2025 году Фото:

Дефицит федерального бюджета России за первые три месяца 2025 года достиг 2,2 триллиона рублей на фоне увеличения государственных расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Суммарно за январь — март текущего года его (федерального бюджета — прим. URA.RU) дефицит составил 2,2 триллиона рублей», — уточнил глава государства на совещании. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

По словам Путина, рост расходов был сознательным шагом. Для обеспечения стабильной и планомерной работы до конца года важно, чтобы все субъекты экономической деятельности, а также соответствующие ведомства своевременно предпринимали необходимые меры, подчеркнул президент.

Путин объяснил, что увеличение дефицита связано прежде всего с изменением графика бюджетных трат: расходы были перенесены на более ранние сроки для ускорения реализации нацпроектов и заключения контрактов. Путин подчеркнул, что такая политика позволит федеральным и региональным властям быстрее запускать важные мероприятия, начинать строительство и выделять необходимое финансирование. Он добавил, что экономическая политика страны должна учитывать этот подход.

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Дефицит федерального бюджета России за первые три месяца 2025 года достиг 2,2 триллиона рублей на фоне увеличения государственных расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Суммарно за январь — март текущего года его (федерального бюджета — прим. URA.RU) дефицит составил 2,2 триллиона рублей», — уточнил глава государства на совещании. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». По словам Путина, рост расходов был сознательным шагом. Для обеспечения стабильной и планомерной работы до конца года важно, чтобы все субъекты экономической деятельности, а также соответствующие ведомства своевременно предпринимали необходимые меры, подчеркнул президент. Путин объяснил, что увеличение дефицита связано прежде всего с изменением графика бюджетных трат: расходы были перенесены на более ранние сроки для ускорения реализации нацпроектов и заключения контрактов. Путин подчеркнул, что такая политика позволит федеральным и региональным властям быстрее запускать важные мероприятия, начинать строительство и выделять необходимое финансирование. Он добавил, что экономическая политика страны должна учитывать этот подход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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