Российский город отменил празднование 9 мая

В Краснодаре отменен Парад Победы 9 мая из соображений безопасности
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В Краснодаре не будет Парада Победы
В Краснодаре не будет Парада Победы Фото:
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Парад Победы 9 мая 2025 года в Краснодаре не состоится по соображениям безопасности. Такое решение было принято после консультаций с представителями силовых ведомств, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время 58-го пленарного заседания Законодательного собрания региона.

«Парада в Краснодаре не будет. Потому что это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад. Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить», — заявил Кондратьев. Его слова передает РБК.

Глава региона уточнил, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы на территории Краснодарского края все же состоятся, но основной парад пройдет в Новороссийске. По словам губернатора, решение связано с необходимостью обеспечить максимальную безопасность граждан в условиях сохраняющейся угрозы со стороны беспилотников ВСУ.

Ранее Минобороны России приняло решение о проведении Парада Победы в Новороссийске 9 мая. В торжественном мероприятии планируется участие 1,2 тысячи человек, среди которых — 650 представителей вооруженных сил, а также казаки и кадеты. Помимо этого, в параде будет задействована военная техника и ретро-автомобили.

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Парад Победы 9 мая 2025 года в Краснодаре не состоится по соображениям безопасности. Такое решение было принято после консультаций с представителями силовых ведомств, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время 58-го пленарного заседания Законодательного собрания региона. «Парада в Краснодаре не будет. Потому что это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад. Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить», — заявил Кондратьев. Его слова передает РБК. Глава региона уточнил, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы на территории Краснодарского края все же состоятся, но основной парад пройдет в Новороссийске. По словам губернатора, решение связано с необходимостью обеспечить максимальную безопасность граждан в условиях сохраняющейся угрозы со стороны беспилотников ВСУ. Ранее Минобороны России приняло решение о проведении Парада Победы в Новороссийске 9 мая. В торжественном мероприятии планируется участие 1,2 тысячи человек, среди которых — 650 представителей вооруженных сил, а также казаки и кадеты. Помимо этого, в параде будет задействована военная техника и ретро-автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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