Гражданин Узбекистана умер от страха при землетрясении в Турции

Гражданин Узбекистана скончался от сердечной недостаточности, которая возникала из-за сильного страха во время серии землетрясений в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает Генеральное консульство Республики Узбекистан в Стамбуле.
«23 апреля 2025 года наш соотечественник, проживавший в Стамбуле, скончался от сердечной недостаточности. По предварительным данным, эта трагическая ситуация произошла в результате того, что гражданин <...> во время землетрясения в Стамбуле впал в состояние сильного страха», — говорится в telegram-канале стамбульского Генконсульства Узбекистана. Представители консульства выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего и сообщили, что принимают все необходимые меры по отправке тела умершего на родину.
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), 23 апреля у побережья Силиври в Стамбуле произошло пять землетрясений подряд. Самый мощный толчок достиг магнитуды 6,2 и продолжался около десяти секунд, вызвав панику среди жителей города и близлежащих провинций. Помимо двух основных толчков, были зафиксированы еще три менее мощных.
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