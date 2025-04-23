В Ленобласти задержан 19-летний подозреваемый в убийстве полицейского

В Сланцевском районе Ленобласти пойман 19-летний подозреваемый в убийстве сотрудника полиции. Об этом сообщает администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» .
«Подозреваемый в убийстве оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых задержан», — передает местная администрация в официальном telegram-канале. Операция по задержанию проходила с привлечением значительных сил правоохранительных органов.
Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Подозреваемый пытался скрыться после совершенного преступления. В случае признания вины парню грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с возможным ограничением свободы до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.
В Кингисеппе 23 апреля сотрудника полиции Дмитрия Семеновых смертельно ранили ножом во время задержания подозреваемого. Полицейский скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Поиски велись два дня, был задействован вертолёт.
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