23 апреля 2025
22 апреля 2025

В Ленобласти задержан 19-летний подозреваемый в убийстве полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый пытался скрыться после совершенного преступления
Подозреваемый пытался скрыться после совершенного преступления Фото:

В Сланцевском районе Ленобласти пойман 19-летний подозреваемый в убийстве сотрудника полиции. Об этом сообщает администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» .

«Подозреваемый в убийстве оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых задержан», — передает местная администрация в официальном telegram-канале. Операция по задержанию проходила с привлечением значительных сил правоохранительных органов.

Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Подозреваемый пытался скрыться после совершенного преступления. В случае признания вины парню грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с возможным ограничением свободы до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

В Кингисеппе 23 апреля сотрудника полиции Дмитрия Семеновых смертельно ранили ножом во время задержания подозреваемого. Полицейский скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Поиски велись два дня, был задействован вертолёт.

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В Сланцевском районе Ленобласти пойман 19-летний подозреваемый в убийстве сотрудника полиции. Об этом сообщает администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» . «Подозреваемый в убийстве оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых задержан», — передает местная администрация в официальном telegram-канале. Операция по задержанию проходила с привлечением значительных сил правоохранительных органов. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Подозреваемый пытался скрыться после совершенного преступления. В случае признания вины парню грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с возможным ограничением свободы до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. В Кингисеппе 23 апреля сотрудника полиции Дмитрия Семеновых смертельно ранили ножом во время задержания подозреваемого. Полицейский скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Поиски велись два дня, был задействован вертолёт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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