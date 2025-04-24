Политолог Семибратов: если США уйдут с переговоров, ЕС введет войска на Украину

Евросоюз готов будет ввести войска на Украину, если США откажутся от мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов ИСИП РУДН Евгений Семибратов.
«В таком случае возможен план спецпосланника США Кита Келлога, который предлагал ввод войск НАТО на правобережную Украину. Но реализован он будет уже без участия США, а силами ведущих стран Евросоюза и Британии», — полагает эксперт.
При этом сценарии опасность столкновения российской армии и войск НАТО усиливается, предупредил Семибратов. По его мнению, американцы постараются остаться в стороне от такого конфликта, но будут работать с ЕС. Военно-промышленный комплекс США не упустит шанса заработать на большой войне, отметил он.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит участие в переговорах между Россией и Украиной, если не увидит значимого прогресса в ближайшее время. По его словам, Соединенные Штаты «вложили много времени и энергии на самых высоких уровнях», чтобы завершить противостояние.
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