Политолог Семибратов: если США уйдут с переговоров, ЕС введет войска на Украину

Политолог: отказ США от переговоров приведет к вводу войск ЕС на Украину
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США постараются остаться в стороне возможного конфликта России и ЕС, но от поставок оружия не откажутся, считает политолог
США постараются остаться в стороне возможного конфликта России и ЕС, но от поставок оружия не откажутся, считает политолог Фото:

Евросоюз готов будет ввести войска на Украину, если США откажутся от мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов ИСИП РУДН Евгений Семибратов.

«В таком случае возможен план спецпосланника США Кита Келлога, который предлагал ввод войск НАТО на правобережную Украину. Но реализован он будет уже без участия США, а силами ведущих стран Евросоюза и Британии», — полагает эксперт.

При этом сценарии опасность столкновения российской армии и войск НАТО усиливается, предупредил Семибратов. По его мнению, американцы постараются остаться в стороне от такого конфликта, но будут работать с ЕС. Военно-промышленный комплекс США не упустит шанса заработать на большой войне, отметил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит участие в переговорах между Россией и Украиной, если не увидит значимого прогресса в ближайшее время. По его словам, Соединенные Штаты «вложили много времени и энергии на самых высоких уровнях», чтобы завершить противостояние.

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Евросоюз готов будет ввести войска на Украину, если США откажутся от мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов ИСИП РУДН Евгений Семибратов. «В таком случае возможен план спецпосланника США Кита Келлога, который предлагал ввод войск НАТО на правобережную Украину. Но реализован он будет уже без участия США, а силами ведущих стран Евросоюза и Британии», — полагает эксперт. При этом сценарии опасность столкновения российской армии и войск НАТО усиливается, предупредил Семибратов. По его мнению, американцы постараются остаться в стороне от такого конфликта, но будут работать с ЕС. Военно-промышленный комплекс США не упустит шанса заработать на большой войне, отметил он. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит участие в переговорах между Россией и Украиной, если не увидит значимого прогресса в ближайшее время. По его словам, Соединенные Штаты «вложили много времени и энергии на самых высоких уровнях», чтобы завершить противостояние.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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