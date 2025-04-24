Почему Трамп сливается с переговоров по Украине

Уиткофф расскажет Путину, что будет дальше

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Трамп хотел бы «соскочить» с переговоров по Украине, но без имиджевых потерь для себя и США, считает политолог Евгений Семибратов
Трамп хотел бы «соскочить» с переговоров по Украине, но без имиджевых потерь для себя и США, считает политолог Евгений Семибратов Фото:

Президент США Дональд Трамп ищет повод выйти из переговорного процесса по Украине, чтобы перейти на формат двусторонних отношений с Россией. Это сигнал, который может передать российскому лидеру Владимиру Путину спецпосланник Стив Уиткофф, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Трампу комфортнее вести диалог с Путиным, чем с европейскими коллегами и с Владимиром Зеленским, подконтрольным британцам.

— В ближайшие дни ожидается новый раунд переговоров президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. О чем говорит такая интенсивность переговоров? Связано ли это со срывом встречи по Украине в Лондоне, которая должна была пройти на уровне глав МИД?

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Страны ЕС намерены ввести войска на Украину, если США выйдут из переговорного процесса, прогнозирует политолог
Фото:

— Консультации, которые продолжатся между нашим президентом и спецпосланником Уиткоффом, говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа высоко оценила вклад России в дело мирного урегулирования.

В Вашингтоне увидели, что в Москве, в отличие от Украины и Западной Европы, с глубоким уважением и вниманием относятся к инициативам главы Белого дома. Приезд Уиткоффа — это сигнал со стороны американцев о готовности дальше вести диалог с Россией.
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Евросоюз не отказывается от плана нанести поражение России и забрать у нее статус великой державы, полагает эксперт Евгений Семибратов
Фото:

Что касается снижения переговоров по Украине с Европой до уровня экспертных консультаций, думаю, что Трамп уже применил все возможные рычаги давления, чтобы заставить Брюссель, Лондон и Киев пойти на урегулирование в конструктивном русле, но пока это не дает нужного результата. Самые жесткие санкции (поставки оружия ВСУ, зафрахтованные при бывшем президенте США Джо Байдене и отключение системы спутниковой связи Starlink украинским военным) он не использует в силу разных причин. Это отбило бы у Киева желание воевать. Возможно, Трамп бережет их как последний аргумент.

— Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса в урегулировании, США выйдут из переговорного процесса. Если исходить из того, что Трамп — и опытный политик, и бизнесмен, пойдет ли он на такие радикальные меры? Ведь это будет означать, что он отказывается от своих слов — конфликт он вообще обещал закончить за один день. Почему он так торопится?

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Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

— Спешку Трампа можно объяснить особенностью внутриполитической системы США. До следующих промежуточных выборов в конгресс остается не так уж и много времени, и до этого момента американские власти хотят довести дело до конца, пока у них есть большинство в законодательном органе. Кроме того, президент США видит, как Лондон перехватывает инициативу в силу большей воинственности и готовности британцев воевать дальше.

Это дает демократам повод критиковать республиканцев и Трампа, которые обещали сделать Америку великой, но в итоге подрывают ее главенствующие позиции в западном мире. Это серьезное обвинение, которое Трамп обязан парировать. Заключить полноценное соглашение по Украине — значит заставить замолчать оппонентов и поддержать в глазах американцев иллюзию абсолютного могущества США.
Путин учел все риски, когда вводил пасхальное перемирие
Фото: Роман Наумов © URA.RU

С другой стороны, Трамп был бы не против «соскочить» с переговорного процесса и продолжить уже двусторонний формат отношений с Россией, отменить санкции, торговать и обмениваться технологиями. Разногласия с Европой и активизация контактов с нашим руководством говорят о том, что американскому правящему классу комфортнее вести дела с Путиным, чем с европейскими союзниками. США хотели бы аккуратно выйти из украинского урегулирования, но при условии, что не потеряют лицо, не станут страной, которая внезапно отказалась быть «знаменем демократии» для всего западного мира.

— Каких последствий с точки зрения развития конфликта можно ожидать, если США выйдут из переговорного процесса?

— В таком случае возможен план спецпосланника США Кита Келлога, который предлагал ввод войск НАТО на правобережную Украину. Но реализован он будет уже без участия Вашингтона, а силами ведущих стран Евросоюза и Британии.

И при этом сценарии мы получаем куда большую опасность столкновения российской армии с войсками Североатлантического альянса. Американцы, конечно, постараются остаться в стороне от такого конфликта, но будут работать как с нами (посредством экономических проектов), так и с ЕС. Военно-промышленный комплекс США не упустит шанса заработать на большой войне — не забываем, что за Трампом стоит серьезное военное лобби. Любой масштабный вооруженный конфликт этим людям только на руку.

— Пасхальное перемирие, которое объявил Путин, Киев нарушил около четырех тысяч раз. Не соблюдали ВСУ и 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Тем не менее Зеленский предложил новое перемирие. Путин сказал, что нужно все хорошо обдумать. Что для России здесь в приоритете: дипломатические уступки (показать тем же США, что мы готовы к миру, к диалогу) или все-таки военная целесообразность — мы не должны молчать, видя, как уничтожают нашу инфраструктуру?

— Такие мирные инициативы с нашей стороны дают Трампу политическое алиби, чтобы выйти из конфликта без имиджевых потерь. После наших шагов он может сказать союзникам: «Смотрите, Россия не била по энергетической инфраструктуре, предложила пасхальное перемирие, но киевский режим не услышал». Делаем мы это в том числе и для Китая — посылаем нашему традиционному партнеру сигнал, что глобально мы выступаем за дипломатическое урегулирование.

Это повышает ценность нашей позиции и уважение к нашей стране на международной арене. С разумным и взвешенным поведением России контрастирует судорожное стремление Западной Европы милитаризоваться, увеличить поставки оружия Киеву и продолжить военные действия.

Объявляя перемирие, Путин не забывал и о военной целесообразности. Если помните, президент поручил военным отвечать на провокации противника адекватно и симметрично. То есть учитывались все риски, прежде чем пойти на такой шаг.

— Есть ли другие страны, кроме США, которые реально могут стать медиаторами и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров? Могут ли это быть арабские страны, у которых есть опыт посредничества между Россией и Украиной? Пока что мы видим, что глава украинского государства подконтролен только своим амбициям и британцам.

— Мы видим, что Трамп пока не может полноценно влиять на Зеленского, который саботирует его решения. При всем уважении к арабским партнерам, они, к сожалению, не смогут оказать такого политического давления, после которого Зеленский побежит договариваться. Боюсь, что единственный рычаг воздействия на Киев находится в Лондоне, но там заинтересованы в эскалации конфликта. Фактически, блок глобалистов с приходом Трампа лишился важнейшей страны — США. Но это не означает, что он отказывается от планов в отношении России.

Задача Запада состоит в том, чтобы нанести нашей стране поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями: лишение ее статуса великой державы, денуклеаризация, огромные репарации, которые должны повлечь за собой переход наших ресурсов под контроль иностранных корпораций и приход к власти в Москве таких же подконтрольных Западу политиков, какие сидят сейчас в Киеве.

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Президент США Дональд Трамп ищет повод выйти из переговорного процесса по Украине, чтобы перейти на формат двусторонних отношений с Россией. Это сигнал, который может передать российскому лидеру Владимиру Путину спецпосланник Стив Уиткофф, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Трампу комфортнее вести диалог с Путиным, чем с европейскими коллегами и с Владимиром Зеленским, подконтрольным британцам. — В ближайшие дни ожидается новый раунд переговоров президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. О чем говорит такая интенсивность переговоров? Связано ли это со срывом встречи по Украине в Лондоне, которая должна была пройти на уровне глав МИД? — Консультации, которые продолжатся между нашим президентом и спецпосланником Уиткоффом, говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа высоко оценила вклад России в дело мирного урегулирования. Что касается снижения переговоров по Украине с Европой до уровня экспертных консультаций, думаю, что Трамп уже применил все возможные рычаги давления, чтобы заставить Брюссель, Лондон и Киев пойти на урегулирование в конструктивном русле, но пока это не дает нужного результата. Самые жесткие санкции (поставки оружия ВСУ, зафрахтованные при бывшем президенте США Джо Байдене и отключение системы спутниковой связи Starlink украинским военным) он не использует в силу разных причин. Это отбило бы у Киева желание воевать. Возможно, Трамп бережет их как последний аргумент. — Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса в урегулировании, США выйдут из переговорного процесса. Если исходить из того, что Трамп — и опытный политик, и бизнесмен, пойдет ли он на такие радикальные меры? Ведь это будет означать, что он отказывается от своих слов — конфликт он вообще обещал закончить за один день. Почему он так торопится? — Спешку Трампа можно объяснить особенностью внутриполитической системы США. До следующих промежуточных выборов в конгресс остается не так уж и много времени, и до этого момента американские власти хотят довести дело до конца, пока у них есть большинство в законодательном органе. Кроме того, президент США видит, как Лондон перехватывает инициативу в силу большей воинственности и готовности британцев воевать дальше. С другой стороны, Трамп был бы не против «соскочить» с переговорного процесса и продолжить уже двусторонний формат отношений с Россией, отменить санкции, торговать и обмениваться технологиями. Разногласия с Европой и активизация контактов с нашим руководством говорят о том, что американскому правящему классу комфортнее вести дела с Путиным, чем с европейскими союзниками. США хотели бы аккуратно выйти из украинского урегулирования, но при условии, что не потеряют лицо, не станут страной, которая внезапно отказалась быть «знаменем демократии» для всего западного мира. — Каких последствий с точки зрения развития конфликта можно ожидать, если США выйдут из переговорного процесса? И при этом сценарии мы получаем куда большую опасность столкновения российской армии с войсками Североатлантического альянса. Американцы, конечно, постараются остаться в стороне от такого конфликта, но будут работать как с нами (посредством экономических проектов), так и с ЕС. Военно-промышленный комплекс США не упустит шанса заработать на большой войне — не забываем, что за Трампом стоит серьезное военное лобби. Любой масштабный вооруженный конфликт этим людям только на руку. — Пасхальное перемирие, которое объявил Путин, Киев нарушил около четырех тысяч раз. Не соблюдали ВСУ и 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Тем не менее Зеленский предложил новое перемирие. Путин сказал, что нужно все хорошо обдумать. Что для России здесь в приоритете: дипломатические уступки (показать тем же США, что мы готовы к миру, к диалогу) или все-таки военная целесообразность — мы не должны молчать, видя, как уничтожают нашу инфраструктуру? — Такие мирные инициативы с нашей стороны дают Трампу политическое алиби, чтобы выйти из конфликта без имиджевых потерь. После наших шагов он может сказать союзникам: «Смотрите, Россия не била по энергетической инфраструктуре, предложила пасхальное перемирие, но киевский режим не услышал». Делаем мы это в том числе и для Китая — посылаем нашему традиционному партнеру сигнал, что глобально мы выступаем за дипломатическое урегулирование. Объявляя перемирие, Путин не забывал и о военной целесообразности. Если помните, президент поручил военным отвечать на провокации противника адекватно и симметрично. То есть учитывались все риски, прежде чем пойти на такой шаг. — Есть ли другие страны, кроме США, которые реально могут стать медиаторами и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров? Могут ли это быть арабские страны, у которых есть опыт посредничества между Россией и Украиной? Пока что мы видим, что глава украинского государства подконтролен только своим амбициям и британцам. — Мы видим, что Трамп пока не может полноценно влиять на Зеленского, который саботирует его решения. При всем уважении к арабским партнерам, они, к сожалению, не смогут оказать такого политического давления, после которого Зеленский побежит договариваться. Боюсь, что единственный рычаг воздействия на Киев находится в Лондоне, но там заинтересованы в эскалации конфликта. Фактически, блок глобалистов с приходом Трампа лишился важнейшей страны — США. Но это не означает, что он отказывается от планов в отношении России. Задача Запада состоит в том, чтобы нанести нашей стране поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями: лишение ее статуса великой державы, денуклеаризация, огромные репарации, которые должны повлечь за собой переход наших ресурсов под контроль иностранных корпораций и приход к власти в Москве таких же подконтрольных Западу политиков, какие сидят сейчас в Киеве.
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