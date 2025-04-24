При ударе по военным целям в Харькове погибли около 20 иностранных наемников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Удар был нанесен по заводу имени Малышева с западной техникой.
«Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не „смуглых“, а первоклассных европейцев», — цитирует РИА Новости слова Лебедева.
На момент удара в цеху завода находились около 12 единиц военной техники, в том числе танки Leopard. Также уничтожен цех, где ремонтировали дула пушек.
В прошедшие выходные Россия объявила о пасхальном перемирии. Однако Украина многократно нарушила его условия. Уже на этой неделе ВС РФ нанесли удары по Киеву. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что войска бьют только по военным и околовоенным целям.
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