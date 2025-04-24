Подполье: при ударе по Харькову погибли десятки иностранных наемников

Координатор подполья Лебедев: при ударе по Харькову погибло около 20 наемников
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ВС РФ нанесли удары по военным целям в Харькове
ВС РФ нанесли удары по военным целям в Харькове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При ударе по военным целям в Харькове погибли около 20 иностранных наемников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Удар был нанесен по заводу имени Малышева с западной техникой. 

«Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не „смуглых“, а первоклассных европейцев», — цитирует РИА Новости слова Лебедева. 

На момент удара в цеху завода находились около 12 единиц военной техники, в том числе танки Leopard. Также уничтожен цех, где ремонтировали дула пушек. 

В прошедшие выходные Россия объявила о пасхальном перемирии. Однако Украина многократно нарушила его условия. Уже на этой неделе ВС РФ нанесли удары по Киеву. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что войска бьют только по военным и околовоенным целям.

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При ударе по военным целям в Харькове погибли около 20 иностранных наемников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Удар был нанесен по заводу имени Малышева с западной техникой.  «Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не „смуглых“, а первоклассных европейцев», — цитирует РИА Новости слова Лебедева.  На момент удара в цеху завода находились около 12 единиц военной техники, в том числе танки Leopard. Также уничтожен цех, где ремонтировали дула пушек.  В прошедшие выходные Россия объявила о пасхальном перемирии. Однако Украина многократно нарушила его условия. Уже на этой неделе ВС РФ нанесли удары по Киеву. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что войска бьют только по военным и околовоенным целям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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