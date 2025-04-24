24 апреля 2025

В курганском городе Шадринске уволился главная силовик: что известно о Вадиме Ищенко

Курганский полковник полиции Ищенко покинул пост в Шадринске и вышел на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Чем известен бывший начальник полиции Шадринска Ищенко
Чем известен бывший начальник полиции Шадринска Ищенко Фото:

Из шадринского межмуниципального отделения полиции (Курганская область) уволился начальник Вадим Ищенко. Чем известен полковник, вышедший на пенсию — в материале URA.RU на основе данных УМВД региона. 

Начало карьеры силовика

Вадим Ищенко родился в марте 1980 года в городе Кургане. В 2001 году окончил Омскую академию МВД России и начал карьеру в отделе милиции «Советский» УВД города Кургана, где занял должность оперуполномоченного уголовного розыска.

Карьерный рост и руководящие должности

В 2008 году Ищенко был назначен начальником отдела уголовного розыска (ОУР) того же отдела милиции. С 2014 по 2016 год руководил отделом полиции №1 УМВД России по Кургану, после чего получил назначение заместителем начальника УМВД России по Кургану — начальником полиции. Позднее занял пост начальника межмуниципального отдела МВД России «Петуховский».

Повышение квалификации и ведомственные награды

Постоянно совершенствуя профессиональные навыки, в 2018 году Вадим Ищенко окончил Академию управления МВД России. За годы службы неоднократно отмечался ведомственными наградами за вклад в обеспечение правопорядка и высокий профессионализм.

Назначение в Шадринск и завершение службы

10 марта 2022 года приказом УМВД России по Курганской области Вадим Ищенко был назначен начальником межмуниципального отдела МВД России «Шадринский». В должности силовик проработал более трех лет. На этом посту он проработал до апреля 2025 года, после чего покинул должность и ушел в отставку по достижению пенсионного возраста по выслуге лет.

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Из шадринского межмуниципального отделения полиции (Курганская область) уволился начальник Вадим Ищенко. Чем известен полковник, вышедший на пенсию — в материале URA.RU на основе данных УМВД региона.  Начало карьеры силовика Вадим Ищенко родился в марте 1980 года в городе Кургане. В 2001 году окончил Омскую академию МВД России и начал карьеру в отделе милиции «Советский» УВД города Кургана, где занял должность оперуполномоченного уголовного розыска. Карьерный рост и руководящие должности В 2008 году Ищенко был назначен начальником отдела уголовного розыска (ОУР) того же отдела милиции. С 2014 по 2016 год руководил отделом полиции №1 УМВД России по Кургану, после чего получил назначение заместителем начальника УМВД России по Кургану — начальником полиции. Позднее занял пост начальника межмуниципального отдела МВД России «Петуховский». Повышение квалификации и ведомственные награды Постоянно совершенствуя профессиональные навыки, в 2018 году Вадим Ищенко окончил Академию управления МВД России. За годы службы неоднократно отмечался ведомственными наградами за вклад в обеспечение правопорядка и высокий профессионализм. Назначение в Шадринск и завершение службы 10 марта 2022 года приказом УМВД России по Курганской области Вадим Ищенко был назначен начальником межмуниципального отдела МВД России «Шадринский». В должности силовик проработал более трех лет. На этом посту он проработал до апреля 2025 года, после чего покинул должность и ушел в отставку по достижению пенсионного возраста по выслуге лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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