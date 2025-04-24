Депутат Рады Железняк: Украина и США отложили подписание соглашения о недрах

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Соглашение с США о недрах не будет готово к 26 апреля
Соглашение с США о недрах не будет готово к 26 апреля Фото:

Окончательный текст соглашения между США и Украиной по вопросам полезных ископаемых, вероятно, не будет готов к ранее запланированной дате подписания — 26 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Но по срокам, я не уверен, что 26 апреля будет готово. Скорее всего, „политическая часть“ сделки. Хотя в свете последних событий как раз сейчас политическая часть вызывает больше всего вопросов», — написал Железняк в своем официальном telegram-канале. По его словам, подписание соглашения может быть отложено из-за нерешенных политических вопросов между сторонами.

Также депутат отметил, что процесс согласования текста документа продолжается, однако участники переговоров сталкиваются с рядом сложностей, связанных с уточнением деталей. По мнению Железняка, из-за этого окончательное подписание соглашения может быть перенесено на более поздний срок.

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых, заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, передает RT. В документе подчеркивается, что после СВО на территории Украины Вашингтон предоставил Киеву существенную финансовую и материальную помощь, а также выражают заинтересованность в дальнейшем инвестировании в независимую и свободную Украину. Кроме того, отмечается, что правительства обеих стран планируют учредить специальный инвестиционный фонд, который будет направлен на финансирование восстановления страны по окончании конфликта.

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Окончательный текст соглашения между США и Украиной по вопросам полезных ископаемых, вероятно, не будет готов к ранее запланированной дате подписания — 26 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Но по срокам, я не уверен, что 26 апреля будет готово. Скорее всего, „политическая часть“ сделки. Хотя в свете последних событий как раз сейчас политическая часть вызывает больше всего вопросов», — написал Железняк в своем официальном telegram-канале. По его словам, подписание соглашения может быть отложено из-за нерешенных политических вопросов между сторонами. Также депутат отметил, что процесс согласования текста документа продолжается, однако участники переговоров сталкиваются с рядом сложностей, связанных с уточнением деталей. По мнению Железняка, из-за этого окончательное подписание соглашения может быть перенесено на более поздний срок. Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых, заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, передает RT. В документе подчеркивается, что после СВО на территории Украины Вашингтон предоставил Киеву существенную финансовую и материальную помощь, а также выражают заинтересованность в дальнейшем инвестировании в независимую и свободную Украину. Кроме того, отмечается, что правительства обеих стран планируют учредить специальный инвестиционный фонд, который будет направлен на финансирование восстановления страны по окончании конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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