В ЛНР задержан бывший боевик украинского батальона «Айдар»*

В Старобельске Луганской Народной Республике силовики задержали бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар», который запрещен в России. Задержание провели сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
«Выяснилось, что радикально настроенный член террористической группировки, находясь в Старобельске, публиковал на своей странице в социальной сети материалы украинских информационных агентств. Эти публикации содержали заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации и реабилитирующую нацизм. Во время обыска в его жилище были найдены документы, подтверждающие его службу в батальоне „Айдар“*, а также другие экстремистские материалы», — говорится в telegram-канале СК.
Отмечается, что мужчина арестован. Он обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, участии в террористическом сообществе и реабилитации нацизма.
*признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.
Задержания за распространение экстремистских материалов и поддержку украинских националистических организаций в России происходят не впервые. Ранее в Орловской области и других регионах силовики уже арестовывали граждан за призывы к сотрудничеству с ВСУ, оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму, что сопровождалось возбуждением уголовных дел по соответствующим статьям.
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