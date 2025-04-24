В ЛНР задержан бывший боевик украинского батальона «Айдар»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный размещал в социальных сетях ложную информацию об армии РФ
Задержанный размещал в социальных сетях ложную информацию об армии РФ Фото:

В Старобельске Луганской Народной Республике силовики задержали бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар», который запрещен в России. Задержание провели сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. Об этом сообщает СУ СК России по республике. 

«Выяснилось, что радикально настроенный член террористической группировки, находясь в Старобельске, публиковал на своей странице в социальной сети материалы украинских информационных агентств. Эти публикации содержали заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации и реабилитирующую нацизм. Во время обыска в его жилище были найдены документы, подтверждающие его службу в батальоне „Айдар“*, а также другие экстремистские материалы», — говорится в telegram-канале СК. 

Отмечается, что мужчина арестован. Он обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, участии в террористическом сообществе и реабилитации нацизма.

*признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ. 

Задержания за распространение экстремистских материалов и поддержку украинских националистических организаций в России происходят не впервые. Ранее в Орловской области и других регионах силовики уже арестовывали граждан за призывы к сотрудничеству с ВСУ, оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму, что сопровождалось возбуждением уголовных дел по соответствующим статьям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Старобельске Луганской Народной Республике силовики задержали бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар», который запрещен в России. Задержание провели сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. Об этом сообщает СУ СК России по республике.  «Выяснилось, что радикально настроенный член террористической группировки, находясь в Старобельске, публиковал на своей странице в социальной сети материалы украинских информационных агентств. Эти публикации содержали заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации и реабилитирующую нацизм. Во время обыска в его жилище были найдены документы, подтверждающие его службу в батальоне „Айдар“*, а также другие экстремистские материалы», — говорится в telegram-канале СК.  Отмечается, что мужчина арестован. Он обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, участии в террористическом сообществе и реабилитации нацизма. *признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.  Задержания за распространение экстремистских материалов и поддержку украинских националистических организаций в России происходят не впервые. Ранее в Орловской области и других регионах силовики уже арестовывали граждан за призывы к сотрудничеству с ВСУ, оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму, что сопровождалось возбуждением уголовных дел по соответствующим статьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...