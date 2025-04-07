ФСБ задержала под Орлом сторонника украинской террористической организации

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ФСБ задержала россиянина, который призывал к участию в террористической украинской организации
ФСБ задержала россиянина, который призывал к участию в террористической украинской организации Фото:

Силовики задержали в Орловской области мужчину, который призывал российских военнослужащих к сотрудничеству с ВСУ. По данным УФСБ по Москве и Подмосковью, задержанный является сторонником украинской террористической организации и администрировал telegram-канал с пропагандистскими материалами.

«Силовики задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ», — сообщили в УФСБ по Москве и области. Сообщение передает РИА Новости. Задержанный размещал в администрируемом им Telegram-канале видеоролики, пропагандирующие идеи терроризма и оправдывающие лиц, причастных к совершению террористических актов на территории РФ. После ареста мужчина был доставлен в Москву для дальнейшего расследования. В его действиях усматриваются признаки экстремистской деятельности, что стало основанием для его задержания и последующего ареста.

Задержания граждан за экстремистскую деятельность и призывы к насилию стали чаще происходить в последнее время. Например, в Десногорске Смоленской области был арестован мужчина за призывы к истреблению россиян и поддержку украинской стороны, что также привело к возбуждению уголовного дела по статье о публичных призывах к экстремизму.

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Силовики задержали в Орловской области мужчину, который призывал российских военнослужащих к сотрудничеству с ВСУ. По данным УФСБ по Москве и Подмосковью, задержанный является сторонником украинской террористической организации и администрировал telegram-канал с пропагандистскими материалами. «Силовики задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ», — сообщили в УФСБ по Москве и области. Сообщение передает РИА Новости. Задержанный размещал в администрируемом им Telegram-канале видеоролики, пропагандирующие идеи терроризма и оправдывающие лиц, причастных к совершению террористических актов на территории РФ. После ареста мужчина был доставлен в Москву для дальнейшего расследования. В его действиях усматриваются признаки экстремистской деятельности, что стало основанием для его задержания и последующего ареста. Задержания граждан за экстремистскую деятельность и призывы к насилию стали чаще происходить в последнее время. Например, в Десногорске Смоленской области был арестован мужчина за призывы к истреблению россиян и поддержку украинской стороны, что также привело к возбуждению уголовного дела по статье о публичных призывах к экстремизму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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