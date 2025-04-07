ФСБ задержала под Орлом сторонника украинской террористической организации

Силовики задержали в Орловской области мужчину, который призывал российских военнослужащих к сотрудничеству с ВСУ. По данным УФСБ по Москве и Подмосковью, задержанный является сторонником украинской террористической организации и администрировал telegram-канал с пропагандистскими материалами.
«Силовики задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ», — сообщили в УФСБ по Москве и области. Сообщение передает РИА Новости. Задержанный размещал в администрируемом им Telegram-канале видеоролики, пропагандирующие идеи терроризма и оправдывающие лиц, причастных к совершению террористических актов на территории РФ. После ареста мужчина был доставлен в Москву для дальнейшего расследования. В его действиях усматриваются признаки экстремистской деятельности, что стало основанием для его задержания и последующего ареста.
Задержания граждан за экстремистскую деятельность и призывы к насилию стали чаще происходить в последнее время. Например, в Десногорске Смоленской области был арестован мужчина за призывы к истреблению россиян и поддержку украинской стороны, что также привело к возбуждению уголовного дела по статье о публичных призывах к экстремизму.
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