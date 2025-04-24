Курганский чемпион Европы Данил Лаврентьев впервые прокомментировал свою победу. Видео

Чемпион Европы Данил Лаврентьев передал привет Кургану
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Лаврентьев из Кургана записал первое обращение после триумфа в Европе
Лаврентьев из Кургана записал первое обращение после триумфа в Европе Фото:

Победитель первенства Европы по дзюдо Данил Лаврентьев из Кургана записал первое обращение после триумфа. В коротком видео он поблагодарил болельщиков и передал привет родному городу. Об этом сообщает Федерация дзюдо по Курганской области.

«Спасибо всем за поддержку. Передаю привет Кургану. Курганские — на связи!» — сказал спортсмен в ролике, опубликованном в Telegram-канале Федерации дзюдо. 

Ранее URA.RU сообщало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в Черногории в весовой категории до 73 кг. Он победил соперника удержанием в партере. Федерация дзюдо России и губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравили спортсмена с победой, отметив также заслуги его тренера и отца Олега Лаврентьева. 

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Победитель первенства Европы по дзюдо Данил Лаврентьев из Кургана записал первое обращение после триумфа. В коротком видео он поблагодарил болельщиков и передал привет родному городу. Об этом сообщает Федерация дзюдо по Курганской области. «Спасибо всем за поддержку. Передаю привет Кургану. Курганские — на связи!» — сказал спортсмен в ролике, опубликованном в Telegram-канале Федерации дзюдо.  Ранее URA.RU сообщало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в Черногории в весовой категории до 73 кг. Он победил соперника удержанием в партере. Федерация дзюдо России и губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравили спортсмена с победой, отметив также заслуги его тренера и отца Олега Лаврентьева. 
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