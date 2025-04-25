В ВТБ раскрыли, стоит ли вкладывать небольшие суммы

Россиянам с небольшими сбережениями в размере 50, 100 или 500 тысяч рублей стоит выбирать максимально простые и надежные способы вложения средств. Об этом сообщил заместитель главы ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Обычно для жителя страны с маленькими суммами — у него низкий аппетит к риску, он неверно рассчитывает свои возможности — ему деньги потребуются быстро. Значит либо накопительный счет, или точно рассчитать срок депозита до года и разместить на рынке депозита. Можно найти ставки, которые начинаются с 18-20% (годовых)», — пояснил URA.RU Пьянов во время конференц-колла.
По словам замглавы ВТБ, при выборе инструмента вложения важно учитывать личные финансовые цели, планы и готовность к риску. Для большинства граждан с небольшими суммами оптимальным решением будут накопительные счета или краткосрочные депозиты, которые обеспечивают доступ к деньгам в случае необходимости и позволяют получить доход выше инфляции.
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