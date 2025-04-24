Бывший муж основательницы Wildberries ответил на ее желание «спасти» его

Владислав Бакальчук, экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, прокомментировал слова бывшей жены о намерении оказать ему поддержку. По его утверждению, он не считает себя человеком, которому требуется помощь или спасение.
«Любые разговоры про то, кто кого „оставит“ или „не оставит“ — выглядят, мягко говоря, странно. Я всегда был и остаюсь человеком, который обеспечивает свою семью и своих сотрудников, даже не смотря на все арестованные счета и ежемесячные суды. И я точно не тот, кого нужно „спасать“. У нас с вами другие цели: строить, развивать, побеждать», — написал Бакальчук в своем telegram-канале.
Учредительница компании Wildberries Татьяна Ким ранее заявила, что не планирует оставлять своего бывшего мужа Владислава Бакальчука без финансовой поддержки. Она подчеркнула, что подобная позиция обусловлена стремлением обеспечить благополучие их общих детей, а также уважением к отцовству Бакальчука.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.