24 апреля 2025

В Шадринском округе высадили молодые сосны на месте масштабного пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Юлдусом высадили молодые сосны на месте сгоревшего леса
Под Юлдусом высадили молодые сосны на месте сгоревшего леса Фото:

В Курганской области на месте лесного пожара 2023 года возле села Юлдус прошли работы по восстановлению леса — здесь высажены молодые сосны на площади 3,5 гектара. Об этом сообщают местные СМИ.

«Молодые сосны — на месте леса, сгоревшего в пожарах 2023 года под Юлдусом. В ходе работ по лесовосстановлению высажены сеянцы сосны на площади 3,5 га», — говорится в telegram-канале «Город 45/Шадринск». Отмечается, что в посадке приняли участие специалисты Шадринского лесничества, представители общественного движения «Подари дереву жизнь», АНО «АРСИК», добровольцы из Доброцентра Шадринского муниципального округа. К акции также присоединились студенты Шадринского филиала Финансового университета, школьники из Ключевской школы и жители самого села Юлдус.

В мае 2023 года село Юлдус в Курганской области серьезно пострадало от масштабных лесных пожаров. Огонь охватил населенный пункт с двух сторон, уничтожив более 220 домов и оставив без крова свыше 150 семей. Погибли 21 человек, еще 13 получили травмы. Сохранились лишь школа, мечеть и несколько общественных зданий.  

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В Курганской области на месте лесного пожара 2023 года возле села Юлдус прошли работы по восстановлению леса — здесь высажены молодые сосны на площади 3,5 гектара. Об этом сообщают местные СМИ. «Молодые сосны — на месте леса, сгоревшего в пожарах 2023 года под Юлдусом. В ходе работ по лесовосстановлению высажены сеянцы сосны на площади 3,5 га», — говорится в telegram-канале «Город 45/Шадринск». Отмечается, что в посадке приняли участие специалисты Шадринского лесничества, представители общественного движения «Подари дереву жизнь», АНО «АРСИК», добровольцы из Доброцентра Шадринского муниципального округа. К акции также присоединились студенты Шадринского филиала Финансового университета, школьники из Ключевской школы и жители самого села Юлдус. В мае 2023 года село Юлдус в Курганской области серьезно пострадало от масштабных лесных пожаров. Огонь охватил населенный пункт с двух сторон, уничтожив более 220 домов и оставив без крова свыше 150 семей. Погибли 21 человек, еще 13 получили травмы. Сохранились лишь школа, мечеть и несколько общественных зданий.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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