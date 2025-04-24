В Шадринском округе высадили молодые сосны на месте масштабного пожара

В Курганской области на месте лесного пожара 2023 года возле села Юлдус прошли работы по восстановлению леса — здесь высажены молодые сосны на площади 3,5 гектара. Об этом сообщают местные СМИ.
«Молодые сосны — на месте леса, сгоревшего в пожарах 2023 года под Юлдусом. В ходе работ по лесовосстановлению высажены сеянцы сосны на площади 3,5 га», — говорится в telegram-канале «Город 45/Шадринск». Отмечается, что в посадке приняли участие специалисты Шадринского лесничества, представители общественного движения «Подари дереву жизнь», АНО «АРСИК», добровольцы из Доброцентра Шадринского муниципального округа. К акции также присоединились студенты Шадринского филиала Финансового университета, школьники из Ключевской школы и жители самого села Юлдус.
В мае 2023 года село Юлдус в Курганской области серьезно пострадало от масштабных лесных пожаров. Огонь охватил населенный пункт с двух сторон, уничтожив более 220 домов и оставив без крова свыше 150 семей. Погибли 21 человек, еще 13 получили травмы. Сохранились лишь школа, мечеть и несколько общественных зданий.
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