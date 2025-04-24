Союзники Вашингтона бьют тревогу из-за плана американского президента Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны киевского режима. Об этом сообщили источники в дипломатической среде Европы.
«Некоторые союзники США очень встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения конфликта на Украине», — со ссылкой на свои источники передает телеканал CNN. В материале говорится о территориальных уступках со стороны Киева. Они якобы «посылают опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам.
Ранее Трамп заявил, если России не претендует на «всю Украину» — это уже уступка для урегулирования противостояния. На вопрос о том, должен ли Киев пойти на территориальные уступки, глава Белого дома заявил, что «это зависит от территорий».
По мнению ряда СМИ, Соединенные Штаты предложат Украине и Европе признать Крым частью РФ и заморозить линию фронта, отмечает телеканал 360. Президент Польши Анджей Дуда признавал, что киевской власти придется пойти на уступки в переговорах, пишет RT. По словам лидер ЮАР Сирила Рамапоса, согласие украинской стороны на территориальные уступки в отношении Москвы сделает более реальным приближение мира.
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