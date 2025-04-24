Трамп заявил о большой уступке России по Украине

Россия пошла на значительную уступку в процессе урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от притязаний на всю украинскую территорию. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Прекращение конфликта, прекращение захвата всей страны — довольно большая уступка», — заявил президент США на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома. Глава государства подчеркнул, что подобная позиция Москвы свидетельствует о готовности к компромиссу и поиску дипломатического решения конфликта.
Ранее Трамп заявлял, что процесс урегулирования украинского конфликта близится к завершению, и США намерены прекратить военную поддержку Украине. По его словам, все стороны проявляют заинтересованность в мирном решении, а переговоры могут быть прекращены, если одна из сторон попытается их саботировать.
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