24 апреля 2025

Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров дал интервью западным СМИ
Лавров дал интервью западным СМИ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако для этого необходимо согласовать ряд ключевых элементов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News.

«Мы готовы к сделке, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать», — отметил Лавров в беседе с журналистами CBS News. Глава российского МИД подчеркнул, что для достижения мирного соглашения сторонам необходимо доработать детали и прийти к взаимоприемлемым условиям.

По словам Лаврова, Москва не отказывается от диалога и готова рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта. Министр также добавил, что Россия внимательно следит за позицией западных стран и надеется на конструктивный подход с их стороны.

Россия выразила готовность к значительному компромиссу, отказавшись от притязаний на всю территорию Украины, сообщил накануне американский президент Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, передает телеканал Fox News. По словам Трампа, Москва идет на уступки в процессе мирного урегулирования, заявив о намерении отказаться от планов по захвату всей украинской территории, напоминает телеканал 360.

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Москва готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако для этого необходимо согласовать ряд ключевых элементов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News. «Мы готовы к сделке, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать», — отметил Лавров в беседе с журналистами CBS News. Глава российского МИД подчеркнул, что для достижения мирного соглашения сторонам необходимо доработать детали и прийти к взаимоприемлемым условиям. По словам Лаврова, Москва не отказывается от диалога и готова рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта. Министр также добавил, что Россия внимательно следит за позицией западных стран и надеется на конструктивный подход с их стороны. Россия выразила готовность к значительному компромиссу, отказавшись от притязаний на всю территорию Украины, сообщил накануне американский президент Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, передает телеканал Fox News. По словам Трампа, Москва идет на уступки в процессе мирного урегулирования, заявив о намерении отказаться от планов по захвату всей украинской территории, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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