24 апреля 2025

Несколько сотен участников со всей России собрались на форуме национального единства в ХМАО

В Ханты-Мансийске стартовал VI Всероссийский форум национального единства
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум продлится до 26 апреля (архивное фото)
Форум продлится до 26 апреля (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске начал работу VI Всероссийский форум национального единства, который продлится до 26 апреля. В мероприятии участвуют около 500 представителей из 32 регионов России, сообщила пресс-служба правительства Югры.

«Сегодня в Ханты-Мансийске состоялось открытие VI Всероссийского форума национального единства, который продлится до 26 апреля. Участие в торжественной церемонии открытия принял губернатор Югры Руслан Кухарук», — сказано в сообщении.

Форум посвящен укреплению национальной политики и борьбе с экстремизмом. Программа включает сессии, конкурсы, выставки, круглые столы и семинары.

Мероприятие собрало экспертов из администрации президента РФ, ФАДН, Ассамблеи народов России, Дома народов России и Общественной палаты РФ. Мероприятия проходят на 17 площадках.

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В Ханты-Мансийске начал работу VI Всероссийский форум национального единства, который продлится до 26 апреля. В мероприятии участвуют около 500 представителей из 32 регионов России, сообщила пресс-служба правительства Югры. «Сегодня в Ханты-Мансийске состоялось открытие VI Всероссийского форума национального единства, который продлится до 26 апреля. Участие в торжественной церемонии открытия принял губернатор Югры Руслан Кухарук», — сказано в сообщении. Форум посвящен укреплению национальной политики и борьбе с экстремизмом. Программа включает сессии, конкурсы, выставки, круглые столы и семинары. Мероприятие собрало экспертов из администрации президента РФ, ФАДН, Ассамблеи народов России, Дома народов России и Общественной палаты РФ. Мероприятия проходят на 17 площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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