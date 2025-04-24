Несколько сотен участников со всей России собрались на форуме национального единства в ХМАО

В Ханты-Мансийске начал работу VI Всероссийский форум национального единства, который продлится до 26 апреля. В мероприятии участвуют около 500 представителей из 32 регионов России, сообщила пресс-служба правительства Югры.
«Сегодня в Ханты-Мансийске состоялось открытие VI Всероссийского форума национального единства, который продлится до 26 апреля. Участие в торжественной церемонии открытия принял губернатор Югры Руслан Кухарук», — сказано в сообщении.
Форум посвящен укреплению национальной политики и борьбе с экстремизмом. Программа включает сессии, конкурсы, выставки, круглые столы и семинары.
Мероприятие собрало экспертов из администрации президента РФ, ФАДН, Ассамблеи народов России, Дома народов России и Общественной палаты РФ. Мероприятия проходят на 17 площадках.
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