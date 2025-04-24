МЧС усиливает контроль за пожароопасной ситуацией в ХМАО

С 26 апреля в ХМАО официально стартует пожароопасный сезон. В связи с этим в Сургутском районе усилена подготовка к возможному возникновению лесных пожаров, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.
«С 26 апреля 2025 года на всей территории ХМАО–Югры официально объявляется пожароопасный сезон», — сказано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС проводят проверки населенных пунктов в зонах риска, оценивая водоснабжение, подъезды, противопожарные разрывы и готовность местных властей к сезону.
В этот период запрещено проводить пожароопасные работы, сжигать мусор и траву, а также разводить костры. Жителей просят соблюдать правила безопасности и быть осторожными.
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