24 апреля 2025

МЧС усиливает контроль за пожароопасной ситуацией в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В пожароопасный период запрещено сжигать мусор и траву, а также разводить костры
В пожароопасный период запрещено сжигать мусор и траву, а также разводить костры Фото:

С 26 апреля в ХМАО официально стартует пожароопасный сезон. В связи с этим в Сургутском районе усилена подготовка к возможному возникновению лесных пожаров, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

«С 26 апреля 2025 года на всей территории ХМАО–Югры официально объявляется пожароопасный сезон», — сказано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС проводят проверки населенных пунктов в зонах риска, оценивая водоснабжение, подъезды, противопожарные разрывы и готовность местных властей к сезону.

В этот период запрещено проводить пожароопасные работы, сжигать мусор и траву, а также разводить костры. Жителей просят соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 26 апреля в ХМАО официально стартует пожароопасный сезон. В связи с этим в Сургутском районе усилена подготовка к возможному возникновению лесных пожаров, сообщила пресс-служба МЧС ХМАО. «С 26 апреля 2025 года на всей территории ХМАО–Югры официально объявляется пожароопасный сезон», — сказано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС проводят проверки населенных пунктов в зонах риска, оценивая водоснабжение, подъезды, противопожарные разрывы и готовность местных властей к сезону. В этот период запрещено проводить пожароопасные работы, сжигать мусор и траву, а также разводить костры. Жителей просят соблюдать правила безопасности и быть осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...