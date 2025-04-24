В ЛДПР предложили передать детям деньги от продажи элитных пермских посикунчиков

Средства, вырученные с продажи элитных пермских посикунчиков, следует направить на помощь детям с ДЦП. Своим мнением поделился лидер фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников.
«Господа, окститесь! <...> Если толстосумам некуда девать деньги, отдайте их родителям детей-инвалидов с ДЦП», — написал Олег Постников в своем telegram-канале. Депутат посоветовал пристальнее присмотреться к целевым фондам «Счастье жить» и «Берегиня».
Ранее в прикамской столице презентовали самый дорогой в мире посикунчик. Пирожок с начинкой из говядины вагю, покрытый съедобным золотом стоит 78 тысяч рублей. Автор идеи — ресторатор Алексей Субботин.
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