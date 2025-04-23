В Перми презентовали самый дорогой в мире посикунчик за 78 тысяч рублей

В Перми презентовали самый дорогой в мире посикунчик. Пирожок с начинкой из элитной говядины, покрытый съедобным золотом обойдется в 78 тысяч рублей.
«Начинка пирожка создана из лучшей мраморной говядины в мире — японского вагю A5 Кобе. Сам посикунчик покрыт съедобным сусальным золотом. Подаваться он будет на куске дорогого мяса. Стоимость нового блюда — 78 тысяч рублей», — рассказал автор идеи, ресторатор Алексей Субботин, передает издание «АиФ-Прикамье». Отмечается, что кроме самого блюда, покупателю также вручается именной эксклюзивный кубок, изготовленный из редкого уральского мрамора.
Посикунчик представили 23 апреля в художественной галерее «Пермский период» на мероприятии кафе-музея «Пермская кухня». Автор проекта Алексей Субботин признался, что идея создания уникального блюда возникла после того, как в прошлом году Пермь стала столицей легендарного пирожка.
Ранее Пермь заслужила статус столицы посикунчиков. Пирожки входят в обязательное меню фуршетов, которые устраивают пермские власти, а многие пермяки хранят свой секрет их приготовления. Пробуют пермское блюдо и гости Перми, в том числе звезды.
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