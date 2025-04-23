23 апреля 2025

В Перми презентовали самый дорогой в мире посикунчик за 78 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Посикунчик за 78 тысяч рублей появился в Перми
Посикунчик за 78 тысяч рублей появился в Перми Фото:

В Перми презентовали самый дорогой в мире посикунчик. Пирожок с начинкой из элитной говядины, покрытый съедобным золотом обойдется в 78 тысяч рублей.

«Начинка пирожка создана из лучшей мраморной говядины в мире — японского вагю A5 Кобе. Сам посикунчик покрыт съедобным сусальным золотом. Подаваться он будет на куске дорогого мяса. Стоимость нового блюда — 78 тысяч рублей», — рассказал автор идеи, ресторатор Алексей Субботин, передает издание «АиФ-Прикамье». Отмечается, что кроме самого блюда, покупателю также вручается именной эксклюзивный кубок, изготовленный из редкого уральского мрамора.

Посикунчик представили 23 апреля в художественной галерее «Пермский период» на мероприятии кафе-музея «Пермская кухня». Автор проекта Алексей Субботин признался, что идея создания уникального блюда возникла после того, как в прошлом году Пермь стала столицей легендарного пирожка.

Ранее Пермь заслужила статус столицы посикунчиков. Пирожки входят в обязательное меню фуршетов, которые устраивают пермские власти, а многие пермяки хранят свой секрет их приготовления. Пробуют пермское блюдо и гости Перми, в том числе звезды.

Посикунчик идет в комплекте с кубком из редкого уральского мрамора
Посикунчик идет в комплекте с кубком из редкого уральского мрамора
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В Перми презентовали самый дорогой в мире посикунчик. Пирожок с начинкой из элитной говядины, покрытый съедобным золотом обойдется в 78 тысяч рублей. «Начинка пирожка создана из лучшей мраморной говядины в мире — японского вагю A5 Кобе. Сам посикунчик покрыт съедобным сусальным золотом. Подаваться он будет на куске дорогого мяса. Стоимость нового блюда — 78 тысяч рублей», — рассказал автор идеи, ресторатор Алексей Субботин, передает издание «АиФ-Прикамье». Отмечается, что кроме самого блюда, покупателю также вручается именной эксклюзивный кубок, изготовленный из редкого уральского мрамора. Посикунчик представили 23 апреля в художественной галерее «Пермский период» на мероприятии кафе-музея «Пермская кухня». Автор проекта Алексей Субботин признался, что идея создания уникального блюда возникла после того, как в прошлом году Пермь стала столицей легендарного пирожка. Ранее Пермь заслужила статус столицы посикунчиков. Пирожки входят в обязательное меню фуршетов, которые устраивают пермские власти, а многие пермяки хранят свой секрет их приготовления. Пробуют пермское блюдо и гости Перми, в том числе звезды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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