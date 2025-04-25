«Оружейный барон» Хубутия напал на экс-возлюбленную в Москве: что о нем известно

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия, занимающийся деятельностью в области вооружения и девелопмента, подозревается в совершении жестокого нападения на свою бывшую возлюбленную — Юлию Ван, владелицу чайного дома Van Tea, расположенного в селе Трехгорка Одинцовского района. По сведениям, опубликованным telegram-каналом Mash, инцидент произошел поздним вечером, когда в доме находилась их общая дочь. Подробнее — в материале URA.RU.
Что известно об инциденте
Согласно информации источника, Михаил Хубутия проник в жилище Юлии Ван около 23:00 по московскому времени и напал на женщину в тот момент, когда ребенок спал в соседней комнате. Mash утверждает, что в результате нападения Ван получила тяжелые травмы обеих ног. По словам родственников пострадавшей, бывший чиновник неоднократно угрожал ей ранее, заявляя о намерении лишить ее ребенка, имущества, а также угрожая помещением в психиатрическую клинику.
Как отмечается, предпринимательница сумела обратиться за помощью к няне, которая незамедлительно вызвала полицию и оповестила родственников. На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов Михаил Хубутия уже скрылся с места происшествия. Семья пострадавшей утверждает, что при нападении подозреваемый мог использовать холодное оружие — предположительно молоток или топор. Юлия Ван была обнаружена «практически без сознания», а помещение оказалось залито кровью.
В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого и выясняет все обстоятельства случившегося.
Кто такой Михаил Хубутия: из грузчиков в миллионеры
Михаил Хубутия начал свой путь в Москве в 1980-х годах, когда его, уроженца небольшого города в Грузии, призвали на военную службу в подмосковные Химки. С этого момента его карьера стремительно пошла в гору: Хубутия сумел достичь значительных высот в бизнесе и впоследствии получил прозвище «оружейный барон». Однако, согласно информации, опубликованной на его официальном сайте, роскошь не всегда сопутствовала предпринимателю. Во время обучения в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова ему приходилось подрабатывать, в том числе по ночам разгружая вагоны.
Значительный толчок в развитии Хубутии получил в годы перестройки: вместе с единомышленниками он организовал кооператив, который впоследствии трансформировался в торговую компанию. Ключевым направлением его деятельности стала охота — это увлечение передалось Михаилу от отца, страстного охотника. Первый магазин товаров для охоты Хубутия открыл рядом с Казанским вокзалом. Позднее, получив юридическое образование в МГУ, он занялся разработкой нового закона об оружии. Хубутия является кандидатом юридических наук, а также инициатором и учредителем общероссийской организации «Союз грузин в России». В 1999 году Михаилу Хубутии, которому на тот момент исполнилось 33 года, было доверено руководство Министерством торговли Московской области, пишет NEWS.ru.
Самоубийство сына
В 2018 году в одной из квартир на Малой Бронной улице в Москве было найдено тело 26-летнего Николоза Хубутия — сына бизнесмена Михаила Хубутия и студента МГИМО. Как сообщают СМИ, погибший лежал на полу лицом вниз, рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на его отца. Молодого человека обнаружила домработница, пришедшая в квартиру, когда он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения головы.
Одной из основных версий — самоубийство, поскольку входная дверь квартиры была заперта изнутри, а родственники и знакомые Николоза отмечали изменения в его поведении в последнее время. При этом следствием не была обнаружена предсмертная записка, сообщал StarHit.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.