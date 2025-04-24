24 апреля 2025

В Прикамье похоронили погибшего в боях за освобождение Макеевки Василия Шибанова

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С бойцом простились 24 апреля
С бойцом простились 24 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Красновишерск (Пермский края) простился с погибшим в боях за Макеевку младшим сержантом Василием Шибановым. Об этом сообщила местная администрация.

«Сегодня, 24 апреля, жители Красновишерска простились с Василием Шибановым. Он героически погибшим 30 июля 2024 года в городе Макеевка в ходе СВО», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Бойца захоронили на городском кладбище. В последний путь земляка проводили с воинскими почестями.

О гибели военнослужащего сообщили власти
О гибели военнослужащего сообщили власти
Фото:

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Красновишерск (Пермский края) простился с погибшим в боях за Макеевку младшим сержантом Василием Шибановым. Об этом сообщила местная администрация. «Сегодня, 24 апреля, жители Красновишерска простились с Василием Шибановым. Он героически погибшим 30 июля 2024 года в городе Макеевка в ходе СВО», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». Бойца захоронили на городском кладбище. В последний путь земляка проводили с воинскими почестями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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