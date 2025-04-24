В Прикамье похоронили погибшего в боях за освобождение Макеевки Василия Шибанова

С бойцом простились 24 апреля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Красновишерск (Пермский края) простился с погибшим в боях за Макеевку младшим сержантом Василием Шибановым. Об этом сообщила местная администрация.
«Сегодня, 24 апреля, жители Красновишерска простились с Василием Шибановым. Он героически погибшим 30 июля 2024 года в городе Макеевка в ходе СВО», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Бойца захоронили на городском кладбище. В последний путь земляка проводили с воинскими почестями.
О гибели военнослужащего сообщили власти
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