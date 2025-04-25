Осужденный по делу «Норд-Оста» вышел на свободу

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Алихан Межиев просидел в колонии более 20 лет
Алихан Межиев просидел в колонии более 20 лет Фото:

Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате «Норд-Оста», освободился из места заключения. Истек срок наказания, пояснил источник в силовых структурах.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября прошлого года. Он полностью отбыл назначенное наказание», — цитирует собственный источник РИА Новости.

По данным RT, Межиев отсидел в колонии 22 года. Его считают пособником захватчиков театрального центра на Дубровке, напоминает телеканал 360.

В октябре 2002 года возле «Макдональдса» на улице Покрышкина в столице РФ взорвалась машина. В результате один человек погиб, еще восемь — получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней вооруженные террористы захватила и удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».

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Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате «Норд-Оста», освободился из места заключения. Истек срок наказания, пояснил источник в силовых структурах. «Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября прошлого года. Он полностью отбыл назначенное наказание», — цитирует собственный источник РИА Новости. По данным RT, Межиев отсидел в колонии 22 года. Его считают пособником захватчиков театрального центра на Дубровке, напоминает телеканал 360. В октябре 2002 года возле «Макдональдса» на улице Покрышкина в столице РФ взорвалась машина. В результате один человек погиб, еще восемь — получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней вооруженные террористы захватила и удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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