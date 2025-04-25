На курдюмовском направлении (ДНР) военнослужащие ВСУ, подозревая семью в поддержке России, лишили жизни пожилую пару, а их несовершеннолетнюю внучку подвергли надругательствам. Об этом сказал российский военнослужащий с позывным «Махатма».
«На курдюмовском направлении националисты зашли в дом, вырезали пожилых людей: дедушку, бабушку <...>. А девочку вот эту, она была несовершеннолетняя, вот они группой украинской пехотой или кем там, надругались над ней», — рассказал российский боец в интервью РИА Новости. Он добавил, что украинские солдаты совершили такое преступление, поскольку пожилая пара и их внучка отказались уезжать из родных мест. Военнослужащие заподозрили их в поддержке российской армии.
«Махатма» также сообщил, что бойцы ВСУ, совершившие насилие над девушкой, были задержаны и наказаны. Он отметил, что она осталась жива.
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