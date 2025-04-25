Украинские солдаты убили пенсионеров и изнасиловали их малолетнюю внучку

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Солдаты ВСУ убили пожилую пару и надругались над их внучкой из-за подозрений в поддержке России
Солдаты ВСУ убили пожилую пару и надругались над их внучкой из-за подозрений в поддержке России Фото:

На курдюмовском направлении (ДНР) военнослужащие ВСУ, подозревая семью в поддержке России, лишили жизни пожилую пару, а их несовершеннолетнюю внучку подвергли надругательствам. Об этом сказал российский военнослужащий с позывным «Махатма».

«На курдюмовском направлении националисты зашли в дом, вырезали пожилых людей: дедушку, бабушку <...>. А девочку вот эту, она была несовершеннолетняя, вот они группой украинской пехотой или кем там, надругались над ней», — рассказал российский боец в интервью РИА Новости. Он добавил, что украинские солдаты совершили такое преступление, поскольку пожилая пара и их внучка отказались уезжать из родных мест. Военнослужащие заподозрили их в поддержке российской армии.

«Махатма» также сообщил, что бойцы ВСУ, совершившие насилие над девушкой, были задержаны и наказаны. Он отметил, что она осталась жива.

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На курдюмовском направлении (ДНР) военнослужащие ВСУ, подозревая семью в поддержке России, лишили жизни пожилую пару, а их несовершеннолетнюю внучку подвергли надругательствам. Об этом сказал российский военнослужащий с позывным «Махатма». «На курдюмовском направлении националисты зашли в дом, вырезали пожилых людей: дедушку, бабушку <...>. А девочку вот эту, она была несовершеннолетняя, вот они группой украинской пехотой или кем там, надругались над ней», — рассказал российский боец в интервью РИА Новости. Он добавил, что украинские солдаты совершили такое преступление, поскольку пожилая пара и их внучка отказались уезжать из родных мест. Военнослужащие заподозрили их в поддержке российской армии. «Махатма» также сообщил, что бойцы ВСУ, совершившие насилие над девушкой, были задержаны и наказаны. Он отметил, что она осталась жива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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