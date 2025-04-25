Выплату ко Дню Победы получили 320 тысяч россиян

Юбилейные выплаты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были перечислены 320 тысячам ветеранов. Все граждане, имеющие право на получение данной меры поддержки, уже получили соответствующие средства. Об этом рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.
«Соцфонд автоматически оформил и перечислил праздничные выплаты на основании имеющихся данных. Все ветераны уже получили средства», — сказал Чирков в беседе с ТАСС. В 2025 году исполнится 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этой памятной датой президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился осуществить единовременные выплаты в размере до 80 тысяч рублей фронтовикам и другим участникам Великой Отечественной Войны. Кроме того, глава государства поручил предоставить всем ветеранам войны статус почетных граждан.
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