24 апреля 2025

«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области написать «Диктант Победы» можно на 193-х площадках
В Тюменской области написать «Диктант Победы» можно на 193-х площадках Фото:

Акция «Диктант Победы» состоится в Тюменской области 25 апреля. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне за 45 минут, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Вопросы коснутся новых регионов нашей страны — как текущих событий, так и происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны. Важнейшая задача „Диктанта Победы“ — подчеркнуть связь поколений и сопричастность к судьбе России», — цитируют слова губернатора Тюменской области Александра Моора в telegram-канале Инфоцентра.

Акцию проводит «Единая Россия» с историческим и военно-историческим обществами России. В регионе подготовлено 193 площадки для проведения тестирования, начало — в 14:00.

Ранее URA.RU сообщало, что «Диктант Победы» состоится в Тюменской области 25 апреля. Масштабная международная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, охватит всю Россию и пройдет также в зарубежных странах.

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Акция «Диктант Победы» состоится в Тюменской области 25 апреля. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне за 45 минут, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Вопросы коснутся новых регионов нашей страны — как текущих событий, так и происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны. Важнейшая задача „Диктанта Победы“ — подчеркнуть связь поколений и сопричастность к судьбе России», — цитируют слова губернатора Тюменской области Александра Моора в telegram-канале Инфоцентра. Акцию проводит «Единая Россия» с историческим и военно-историческим обществами России. В регионе подготовлено 193 площадки для проведения тестирования, начало — в 14:00. Ранее URA.RU сообщало, что «Диктант Победы» состоится в Тюменской области 25 апреля. Масштабная международная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, охватит всю Россию и пройдет также в зарубежных странах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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