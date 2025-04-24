«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля

Акция «Диктант Победы» состоится в Тюменской области 25 апреля. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне за 45 минут, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Вопросы коснутся новых регионов нашей страны — как текущих событий, так и происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны. Важнейшая задача „Диктанта Победы“ — подчеркнуть связь поколений и сопричастность к судьбе России», — цитируют слова губернатора Тюменской области Александра Моора в telegram-канале Инфоцентра.
Акцию проводит «Единая Россия» с историческим и военно-историческим обществами России. В регионе подготовлено 193 площадки для проведения тестирования, начало — в 14:00.
Ранее URA.RU сообщало, что «Диктант Победы» состоится в Тюменской области 25 апреля. Масштабная международная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, охватит всю Россию и пройдет также в зарубежных странах.
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