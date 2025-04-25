ВСУ пытаются поймать российских саперов в ловушку

ТАСС: ВСУ оставляли ловушки для саперов в Курской области
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ВСУ пытаются запутать российских саперов, разбрасывая ловушки
ВСУ пытаются запутать российских саперов, разбрасывая ловушки Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ), отходя из приграничных районов Курской области, оставляли замаскированные ловушки для российских саперов. Российские военные находили мину «колокольчики» и противопехотные мины. Они были разбросаны так, чтобы запутать бойцов, рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск».

«Мы находим много „колокольчиков“, противопехотных мин, хитрых ловушек. То есть, были разбросаны снаряды, которые четко видны, а через некоторое расстояние стоят противопехотные мины. Сапер подходит, думая, что сейчас он обозначит свою работу, в этот момент уже происходит взрыв», — рассказал российский военный в беседе с ТАСС. Боец с позывным «Мирон» отметил, что такие ловушки крайне опасны для самих саперов. 

По сообщению «Мирона», украинские военные активно минировали именно сельскохозяйственные угодья, учитывая аграрную специфику Курской области. По его словам, в настоящее время наибольшие трудности возникают у сельскохозяйственной техники, в частности у комбайнов, которые выезжают для работы на поля. Командир инженерно-саперного взвода также отметил, что уже зафиксировано несколько случаев подрыва фермеров на противотанковых минах.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ), отходя из приграничных районов Курской области, оставляли замаскированные ловушки для российских саперов. Российские военные находили мину «колокольчики» и противопехотные мины. Они были разбросаны так, чтобы запутать бойцов, рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск». «Мы находим много „колокольчиков“, противопехотных мин, хитрых ловушек. То есть, были разбросаны снаряды, которые четко видны, а через некоторое расстояние стоят противопехотные мины. Сапер подходит, думая, что сейчас он обозначит свою работу, в этот момент уже происходит взрыв», — рассказал российский военный в беседе с ТАСС. Боец с позывным «Мирон» отметил, что такие ловушки крайне опасны для самих саперов.  По сообщению «Мирона», украинские военные активно минировали именно сельскохозяйственные угодья, учитывая аграрную специфику Курской области. По его словам, в настоящее время наибольшие трудности возникают у сельскохозяйственной техники, в частности у комбайнов, которые выезжают для работы на поля. Командир инженерно-саперного взвода также отметил, что уже зафиксировано несколько случаев подрыва фермеров на противотанковых минах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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