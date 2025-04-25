Российский спецназовец на квадроцикле увернулся украинского дрона

Российский военнослужащий сил специального назначения, передвигаясь ночью на квадроцикле в районе Покровска (ДНР), сумел оперативно уклониться от атаки дрона ВСУ. Об этом рассказал офицер подразделения специального назначения «Южной» группировки войск с позывным «Икс».
«Боец спецназа, выполняя ночью боевую задачу, перемещался на квадроцикле вдоль передовой <...>. На ходу на высокой скорости он заметил, что на него по вектору атаки заходит украинский ударный FPV-дрон. Военнослужащий не растерялся, спокойно откорректировал свой курс и дрон ударил мимо», — рассказал российский боец. Его слова приводят РИА Новости.
Офицер добавил, что после этого военнослужащий спокойно продолжил выполнение боевой задачи. Он также отметил, что ни спецназовец, ни используемое им транспортное средство повреждений не получили.
Ранее появилось видео, как военнослужащий российской армии спасся от попадания украинского дрона. Коптер врезался в спину военнослужащего, сбив его с ног, однако не сдетонировал.
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