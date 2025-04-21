Военнослужащий армии РФ спасся от попадания украинского дрона, который не взорвался после столкновения с ним. Информация об этом появилась в telegram-каналах.
«Нашему бойцу очень сильно повезло. Вражеский FPV дрон не сработал после удара», — написал в своем telegram-канале военный эксперт Чингис Дамбиев, комментируя ситуацию. Также он опубликовал видео данного случая.
На кадрах видно, что украинский FPV-дрон летел прямо за российским бойцом, который пытался от него убежать. Коптер врезался в спину военнослужащего, сбив его с ног. При это сам дрон отлетел в сторону от солдата и не сдетонировал.
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