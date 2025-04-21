Российский боец чудом спасся от украинского дрона. Видео

Дрон ВСУ не взорвался после прямого попадания в российского солдата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский дрон попал в российского бойца, но в итоге не взорвался
Украинский дрон попал в российского бойца, но в итоге не взорвался Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий армии РФ спасся от попадания украинского дрона, который не взорвался после столкновения с ним. Информация об этом появилась в telegram-каналах.

«Нашему бойцу очень сильно повезло. Вражеский FPV дрон не сработал после удара», — написал в своем telegram-канале военный эксперт Чингис Дамбиев, комментируя ситуацию. Также он опубликовал видео данного случая.

На кадрах видно, что украинский FPV-дрон летел прямо за российским бойцом, который пытался от него убежать. Коптер врезался в спину военнослужащего, сбив его с ног. При это сам дрон отлетел в сторону от солдата и не сдетонировал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий армии РФ спасся от попадания украинского дрона, который не взорвался после столкновения с ним. Информация об этом появилась в telegram-каналах. «Нашему бойцу очень сильно повезло. Вражеский FPV дрон не сработал после удара», — написал в своем telegram-канале военный эксперт Чингис Дамбиев, комментируя ситуацию. Также он опубликовал видео данного случая. На кадрах видно, что украинский FPV-дрон летел прямо за российским бойцом, который пытался от него убежать. Коптер врезался в спину военнослужащего, сбив его с ног. При это сам дрон отлетел в сторону от солдата и не сдетонировал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...