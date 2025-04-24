24 апреля 2025

Тюменский аэропорт вошел в рейтинг лучших в стране

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Рощино занял 16 строчку в рейтинге Forbes
Рощино занял 16 строчку в рейтинге Forbes Фото:

Аэропорт Рощино занял 16 строчку в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Итоги издание опубликовало на своем официальном сайте.

«Рощино, 16-е место. Итоговый балл: 34,8. Аэропорт Тюмени — один из базовых для Utair, третьей по пассажиропотоку (семь миллионов человек в 2024 году) частной авиакомпании России», — указано в отчете рейтинга.

Лидером рейтинга стал московский аэропорт Шереметьево. Его оценили на 50,7 балла.

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Аэропорт Рощино занял 16 строчку в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Итоги издание опубликовало на своем официальном сайте. «Рощино, 16-е место. Итоговый балл: 34,8. Аэропорт Тюмени — один из базовых для Utair, третьей по пассажиропотоку (семь миллионов человек в 2024 году) частной авиакомпании России», — указано в отчете рейтинга. Лидером рейтинга стал московский аэропорт Шереметьево. Его оценили на 50,7 балла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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