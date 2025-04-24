Тюменский аэропорт вошел в рейтинг лучших в стране

Рощино занял 16 строчку в рейтинге Forbes
Аэропорт Рощино занял 16 строчку в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Итоги издание опубликовало на своем официальном сайте.
«Рощино, 16-е место. Итоговый балл: 34,8. Аэропорт Тюмени — один из базовых для Utair, третьей по пассажиропотоку (семь миллионов человек в 2024 году) частной авиакомпании России», — указано в отчете рейтинга.
Лидером рейтинга стал московский аэропорт Шереметьево. Его оценили на 50,7 балла.
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