Жители российских сел остались без врачей

Председатель ГД Володин: дефицит сельских врачей в ЦРБ составил 50%
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В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%
В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50% Фото:

Проблемы с обеспеченностью кадрами отмечаются в сфере здравоохранения. По данным, которые опубликовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в части среднего медицинского персонала не хватает 75 тысяч специалистов. 

«В сфере здравоохранения также существуют проблемы с обеспеченностью кадрами. Особенно в части среднего медицинского персонала — не хватает 75 тысяч специалистов. В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%», — написал Володин в своем telegram-канале. 

Володин подчеркнул, что аналогичная проблема наблюдается и в сфере образования. Согласно данным, представленным Счетной палатой, в образовательных учреждениях, особенно расположенных в сельской местности, наблюдается нехватка примерно 30% педагогического состава. В городских школах отмечается острая потребность в учителях по таким предметам, как математика, физика и химия.

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Проблемы с обеспеченностью кадрами отмечаются в сфере здравоохранения. По данным, которые опубликовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в части среднего медицинского персонала не хватает 75 тысяч специалистов.  «В сфере здравоохранения также существуют проблемы с обеспеченностью кадрами. Особенно в части среднего медицинского персонала — не хватает 75 тысяч специалистов. В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%», — написал Володин в своем telegram-канале.  Володин подчеркнул, что аналогичная проблема наблюдается и в сфере образования. Согласно данным, представленным Счетной палатой, в образовательных учреждениях, особенно расположенных в сельской местности, наблюдается нехватка примерно 30% педагогического состава. В городских школах отмечается острая потребность в учителях по таким предметам, как математика, физика и химия.
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