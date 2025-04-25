Жители российских сел остались без врачей

Проблемы с обеспеченностью кадрами отмечаются в сфере здравоохранения. По данным, которые опубликовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в части среднего медицинского персонала не хватает 75 тысяч специалистов.
«В сфере здравоохранения также существуют проблемы с обеспеченностью кадрами. Особенно в части среднего медицинского персонала — не хватает 75 тысяч специалистов. В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%», — написал Володин в своем telegram-канале.
Володин подчеркнул, что аналогичная проблема наблюдается и в сфере образования. Согласно данным, представленным Счетной палатой, в образовательных учреждениях, особенно расположенных в сельской местности, наблюдается нехватка примерно 30% педагогического состава. В городских школах отмечается острая потребность в учителях по таким предметам, как математика, физика и химия.
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