Садовые маршруты начнут работать в Челябинской области с завтрашнего дня

В Челябинской области с 26 апреля будут работать 37 садовых маршрута. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Старт садовых маршрутов уже завтра. В этом сезоне в регионе будут работать 37 садовых маршрута, в том числе 18 межмуниципальных: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска, один из Златоуста», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Все маршруты работают с предоставлением льгот на проезд. Скидка для пенсионеров на проезд на автобусах составит 50%, на электричках — до 70%.
В Челябинской агломерации работать будут 19 сезонных маршрутов. В том числе 14 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район. В этом году садовые маршруты функционируют до 15 сентября. В работу внесен ряд изменений. На маршрут №38с запустят дополнительный автобус большого класса, автобус №90с поедет через Уфимский тракт, вместо автобуса №37с до 1 мая пассажиры могут пользоваться автобусом №52 «Областная больница — Исаково».
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