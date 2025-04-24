24 апреля 2025

Садовые маршруты начнут работать в Челябинской области с завтрашнего дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Для пожилых пассажиров предусмотрены скидки на проезд
Для пожилых пассажиров предусмотрены скидки на проезд Фото:

В Челябинской области с 26 апреля будут работать 37 садовых маршрута. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Старт садовых маршрутов уже завтра. В этом сезоне в регионе будут работать 37 садовых маршрута, в том числе 18 межмуниципальных: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска, один из Златоуста», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Все маршруты работают с предоставлением льгот на проезд. Скидка для пенсионеров на проезд на автобусах составит 50%, на электричках — до 70%.

В Челябинской агломерации работать будут 19 сезонных маршрутов. В том числе 14 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район. В этом году садовые маршруты функционируют до 15 сентября. В работу внесен ряд изменений. На маршрут №38с запустят дополнительный автобус большого класса, автобус №90с поедет через Уфимский тракт, вместо автобуса №37с до 1 мая пассажиры могут пользоваться автобусом №52 «Областная больница — Исаково».

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В Челябинской области с 26 апреля будут работать 37 садовых маршрута. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Старт садовых маршрутов уже завтра. В этом сезоне в регионе будут работать 37 садовых маршрута, в том числе 18 межмуниципальных: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска, один из Златоуста», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Все маршруты работают с предоставлением льгот на проезд. Скидка для пенсионеров на проезд на автобусах составит 50%, на электричках — до 70%. В Челябинской агломерации работать будут 19 сезонных маршрутов. В том числе 14 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район. В этом году садовые маршруты функционируют до 15 сентября. В работу внесен ряд изменений. На маршрут №38с запустят дополнительный автобус большого класса, автобус №90с поедет через Уфимский тракт, вместо автобуса №37с до 1 мая пассажиры могут пользоваться автобусом №52 «Областная больница — Исаково».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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