Скидку 70% получат челябинские пенсионеры на проезд в электричках на дачу

В Челябинской области пенсионеры-садоводы получат скидку 70% на проезд в электричках с 1 мая по 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской пригородной компании (СПК).
«С 1 мая вводится скидка 70% на проезд в пригородных поездах по территории Челябинской области для пенсионеров-садоводов при оформлении абонементного билета. Речь идет о месячных абонементных билетах, действующих для проезда в определенные дни (не более 15 в месяц) или абонементных билетах для проезда в выходные дни», — сообщила пресс-служба СПК на официальном сайте.
Оформить абонементы можно в пригородных кассах вокзалов. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, справку, выданную правлением садоводческого товарищества, а также документ о праве на льготу, например, пенсионное удостоверение.
В Челябинске с 26 апреля начнут работу 19 сезонных садовых автобусных маршрутов. В этом году они организованы только до конца сентября. Подробнее о направлении движения автобусов и изменении в схеме движения — на URA.RU.
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